دمشق ـ يسرى ديب: ص 2:02 2017/10/10

ما يقارب الشهر ومجلس الشعب يجتمع بكامل أعضائه ساعات وساعات يمضيها في مناقشة مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، ثم انتهت كل هذه التفاصيل في جلسة أمس بإحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة تصويبه.

في الجلسة السادسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني، ناقش المجلس لمدة ساعة كاملة المادة /35/ من مشروع القانون المذكور.

تفاصيل المادة المذكورة تتحدث عن حرمان النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة من عضويته في حال غيابه خمس مرات متتالية من دون عذر خطي، أو 50% من مجموع جلسات المجلس خلال ستة أشهر.

هل يُفصل بعد جلستين أو خمس جلسات، هل يحتفظ بعضويته هل هذا التعبير قانوني أم لا؟ ومع الكم الكبير من المداخلات والآراء التي يرى بعضها ضرورة التجاوز وإقرار المادة كي يتحرك العمل بمشروع قانون يتألف من أكثر من 80 مادة يجب أن تناقش، أو إعادته للدراسة ثانية.

وزير الزراعة أحمد القادري الذي يحضر جلسات المجلس مع وزير الدولة لشؤون المجلس عبد الله عبد الله، أدلى أخيراً بقوله إنه لاضير من الأخذ بالمقترح الذي ينص على حذف عبارة «يتخلى عن عضويته» ليصبح البند: «إذا غاب النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية من دون عذر خطي أو إذا تغيب عن 50 بالمئة من مجموع جلسات المجلس خلال ستة أشهر يتولى مجلس النقابة دعوته لسماع دفوعه وقبول عذره أو إسقاط عضويته ويصبح مكانه شاغراً وينتخب بديلاً عنه في أول مؤتمر عام».

ولم يختلف الحال عند مناقشة المادة الثانية 36 والتي تتعلق بتمثيل النقيب ومن ينوب عنه في حال غيابه.

ومع كثرة التفاصيل الخلافية المطلوب تعديلها، كان قرار الأكثرية بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب للاستعانة بخبراء قانونيين وكذلك نقابة المهندسين الزراعيين والجهات المعنية بمشروع القانون، لأن بعض التعديلات المطلوب إجراؤها تؤثر على باقي نصوص المشروع، وهذا الأمر يتيح للمجلس تأجيل مناقشته وإحالة التعديلات المقترحة إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام، وذلك تبعاً للنظام الداخلي لمجلس الشعب.