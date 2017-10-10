ص 2:02 2017/10/10

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التعاون والتنسيق مستمر بين الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية.

وأشار قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن المشاورات بين إيران وروسيا وتركيا حول الوضع في سورية تجري بشكل دائم، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج أفضل خلال الاجتماع المقبل في أستانا.

وردّاً على سؤال بخصوص إمكانية إيفاد مراقبين إيرانيين إلى إدلب قال قاسمي: هذا الموضوع يندرج ضمن القضايا الفنية والتخصصية ويأتي في إطار محادثات أستانا على مستوى الخبراء.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت ستة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيلول الماضي وأكدت في مجملها الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء أربع مناطق تخفيف توتر.

وفيما يخص المعلومات حول نية الولايات المتحدة إدراج حرس الثورة الإسلامية الإيراني على قائمة الإرهاب قال قاسمي: نأمل ألا تقوم واشنطن بتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تمثل خطأ استراتيجياً وإلا ستتلقى ردّاً شديداً وحاسماً من جانب إيران.

وأكد قاسمي أن إيران لن تغير موقفها بخصوص برنامجها الصاروخي الذي يعتبر جزءاً من سياستها الرادعة، مضيفاً: سنستمر بهذه السياسة بكل قوة ومن دون توقف.