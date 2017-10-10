دمشق ـ غيداء حسن: ص 1:01 2017/10/10

تابع المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين أعمال المجلس المركزي لدورته النقابية العاشرة أمس بحضور المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وحضور عضوي القيادة القطرية الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي وياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع.

وأكد الهلال أن المعلمين صفوة أساسية ولهم دور مهم وبارز في بناء الأجيال، ولقاؤهم له خصوصية مهمة لما يمثلونه من قيمة حقيقية، وعليهم يعوّل في بناء الوطن وإعادة إعمار الإنسان، فعملية التعليم دقيقة جداً ومسؤولة جداً.

وفي معرض ردّه على مداخلات الأعضاء أشار الهلال إلى أهمية تلك المداخلات وإلى أنها مطالب محقة لكن يجب مراعاة ما تمرّ به سورية من حرب شعواء جعلت مواردها محدودة بعد أن طالها الإرهاب وعمل ممولوه وداعموه على النيل من الشعب وتجويعه اقتصادياً وضرب البنية التحتية التي جعلت سورية قبل الحرب في مصاف الدول المتقدمة على صعيد الشرق الأوسط. وكان التقدم العلمي أحد أسباب الحرب عليها، لأنها كانت تصدّر القامات العلمية والفكرية، واليوم يُصدر إليها القتلة والإرهابيون.

كما أكد الهلال أن واقع المعلم ووضعه المادي ليس بالمستوى المطلوب ويجب أن يكون أفضل بكثير وهذه ضرورة ويجب العمل عليها قدر المستطاع مطالباً النقابة بأن تكون لها مواردها الذاتية الخاصة لتكون رديفاً للدولة في تحسين وضع المعلمين.

وأوضح الهلال أن توسيع تمثيل العنصر النسائي في انتخابات النقابة القادمة حق عندما توجد الكفاءة، وفي سلك التعليم الكثير من الكفاءات من العنصر النسائي، وبشكل عام يجب أن تعتمد الانتخابات مبدأ الشفافية والمصداقية، وحول الحسم لأبناء المعلمين في الجامعات الخاصة وعدم تقيّد تلك الجامعات بذلك أشار الهلال إلى أن الجامعات الحكومية موجودة وتستقبل الجميع ولكن هناك رؤية لدى عامة الشعب بأن الكليات الطبية فقط هي التي يجب أن ندفع أبناءنا إليها لذلك يلجؤون للجامعات الخاصة وهذا خطأ في مفهوم الأهل، ومهمة المعلمين التوعية في أن من يرد النجاح يحققه في أي مجال وفي أي اختصاص، ومن يرد أن يرتقي بالمستوى العلمي لأولاده فلا شيء بالقانون يلزم تلك الجامعات بالحسم، وللأسف هناك من ينسف التعليم العام بتركيزه على التعليم الخاص مع أن الجامعات الخاصة قد لا يتجاوز عدد طلابها 2% من الطلاب في الجامعات بشكل عام، وهي وجدت للحفاظ على أبناء الوطن داخل وطنهم. كما أشار إلى أن رفع سن التقاعد للمعلمين يدرس على مستوى القطر.

الدكتور محسن بلال أكد أن موضوع استنزاف الكوادر في الجامعات الحكومية من خلال تدريس الأساتذة في الجامعات الخاصة مقبول، فالجامعات الخاصة حلت مشكلة خطرة لأولادنا من خلال إبقائهم في بلدهم. والأستاذ الجامعي يدرّس في الجامعة الخاصة بإذن من جامعته الرسمية. في الوقت الذي وجد فيه الكثير من عمداء الكليات غادروا سورية. وأشار إلى أن العمل جارٍ على مشروع التعليم المسائي الذي يساعد في استثمار الجامعات إلى أقصى حد مع أقساط بسيطة.