ص 1:01 2017/10/10

أقامت سفارة جمهورية كوبا بدمشق أمس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ50 للغياب الجسدي للثائر أرنستو تشي غيفارا.

وفي كلمة له رأى السفير الكوبي روهيريو سانتانا أن الروح الثورية الأسطورية لتشي غيفارا حاضرة في الشعب والجيش العربي السوري اللذين جعلا من المقاومة والقتال سلاحاً لإنقاذ سورية والبشرية عبر مواجهتهم الإرهاب الذي أوجدته الإمبريالية.

واستذكر السفير الكوبي إرث غيفارا مشيراً إلى أن صلته بسورية ليست مجرد صلة رمزية أو وليدة اللحظة فهو كان قد زار سورية عام 1959 حاملاً رسالة السلام والأخوة والتضامن كسفير للثورة الكوبية ومبعوثاً للقائد فيدل كاسترو.

وفي تصريح للصحفيين نقلته «سانا» أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن دمشق مركز من مراكز النضال العالمي ضد الإمبريالية وتتابع الآن الدرب الذي سار عليه تشي غيفارا من خلال تصديها للإرهاب العالمي والإمبريالية الأميركية وأدواتها من إرهابيين ودول حاولت قتل الشعب السوري وتدمير منشآته الحيوية.

واعتبر المقداد أن سورية في حربها على الإرهاب تعمل من أجل إيصال رسالة إلى العالم وهي أن النضال من أجل كرامة وعزة الشعوب أمر أساسي مزروع في قيم الشعب السوري وأن التحالف بين الإمبريالية الأميركية والإرهاب سينكسر.

وأكد المقداد أنه مهما حاولت الولايات المتحدة الأميركية العمل على إعاقة تقدم الجيش العربي السوري في دير الزور وأماكن أخرى، وثنيه عن تحقيق انتصار نهائي على الإرهاب وعلى تنظيم «داعش» الإرهابي فإن سورية ماضية في هذا الطريق إلى جانب حلفائها وكل من يدعمها.

وعرضت خلال الحفل العديد من اللوحات والصور والعبارات عن حياة تشي غيفارا وزياراته للدول العربية.

حضر الحفل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان وعدد من أمناء الأحزاب والسفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق وقيادات وممثلون عن الفصائل الفلسطينية.