الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم.. تسمية العيطان لعضوية مجلس الشعب.. إحداث كلية تطبيقية في حمص.. إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة

ص 2:02 2017/10/9

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم /291/ للعام 2017 القاضي بتسمية عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب لملء المقعد الشاغر عن القطاع /ب/ في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /291/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014.

وعلى أحكام المرسوم رقم /272/ تاريخ 11/9/2017.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ في 30/9/2017.

يرسم ما يلي:

المادة/1/: يسمى السيد عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع /ب/ في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور.

المادة /2/: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18/1/1439 هجري الموافق لـ8/10/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم /292/ لعام 2017 القاضي بإحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث ومقرها مدينة حمص.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم /292/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولاسيما المادة /12/ منه.

يرسم ما يلي:

المادة /1/ تحدث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص.

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18/1/1439 هجري الموافق لـ8/10/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كذلك أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم/293/ لعام /2017/ القاضي بإحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية تختص بمدن وقرى منطقة الحفة.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /293/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم/98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم/135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /1677/ تاريخ 17/9/2017.

يرسم ما يلي:

المادة/1/ تحدث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة في عدلية اللاذقية تختص بمدن وقرى منطقة الحفة: «الحفة، صلنفة، سلمى، عين التينة، المزيرعة، كنسبا» ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية اللاذقية.

المادة/2/ يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم.

المادة/3/ يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة/4/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18/1/1439 هجري الموافق لـ8/10/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد