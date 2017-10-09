ص 2:02 2017/10/9

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها على عدة اتجاهات ومحاور في دير الزور وسيطرت على أحياء جديدة في مدينة الميادين التي بات إرهابيو «داعش» فيها مطوقين، كما بسطت وحدات الجيش سيطرتها على المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور.

وتفصيلاً، استعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة السيطرة على بلدة مراط الفوقا وأجزاء من قرية حطلة تحتاني وأحياء في مدينة الميادين بريف دير الزور وسط انهيارات سريعة في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واصلت تقدمها أمس على عدة اتجاهات ومحاور في دير الزور استعادت خلاله السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» فيها.

وأشار المصدر إلى فرار العديد من إرهابيي «داعش» من الأحياء التي ينتشرون فيها بمدينة دير الزور تحت ضربات الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم.

إلى ذلك لفت مراسل «سانا» في دير الزور إلى أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة من قرية حطلة تحتاني وتابعت تقدمها باتجاه منطقة جسر السياسية في الجهة الشرقية من نهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش» سقط خلالها العديد من إرهابييه قتلى ومصابين.

وأوضح المراسل أن سلاحي الجو والمدفعية دمرا مواقع محصّنة وتحركات لإرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة الموحسن وقرى الجنينة والحسينية والحصان والبوليل والبوعمر وحويجة صكر وأحياء الرشدية والحويقة والحميدية والعرضي والعرفي والعمال والشيخ ياسين وكنامات وخسارات وجسر السياسية.

وأحكمت وحدات من الجيش أمس الأول سيطرتها على نقاط جديدة في قرية حطلة وعلى محطة المياه الواقعة على الضفة الشرقية من نهر الفرات بعد تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر المصدر العسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة طوقت إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي وقضت على أعداد كبيرة منهم.

ووفقاً لمراسل «سانا» فإن وحدات من الجيش وسّعت من نطاق سيطرتها في محيط مدينة الميادين وداخل أحيائها بعد فرض السيطرة على المطار المهجور وعلى ماكف الغنم والمنطقة الصناعية وعدد من الأحياء الغربية.

وبيّن المراسل أن العمليات أسفرت عن إيقاع عدد كبير من القتلى بين إرهابيي تنظيم «داعش» أغلبهم من الانتحاريين وتدمير عدة آليات مفخخة استخدمها التنظيم «لإعاقة» تقدم وحدات الجيش العربي السوري.

وسيطرت وحدات من الجيش أمس الأول على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي.

وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية من ريف دير الزور بفرار جماعي لمجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» بين أفرادها متزعمون عرف منهم «أكبر أمراء» تنظيم «داعش» الماليين المدعو حسان العروة وأحد «الأمراء في المدينة» ريس الرفدان المدعو أبو عاصم الرفدان و«مسؤول أمني» في التنظيم عبد الكريم عبد الحميد عساف.