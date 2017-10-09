ص 1:01 2017/10/9

باشر فريق الخبراء الفنيين السوريين والروس ضمن إطار الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين سورية وروسيا أعماله أمس في منتجع سوتشي الروسي على ساحل البحر الأسود والتي يترأسها عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وعن الجانب الروسي نائب رئيس الحكومة ديميتري روغوزين.

ويشارك في أعمال هذه الدورة عدد من رجال الأعمال السوريين والروس.

وخلال اجتماع فني عام ترأسته عن الجانب السوري معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة ثريا إدلبي، وعن الجانب الروسي نائب مدير إدارة آسيا في وزارة التنمية الاقتصادية يوري زولوتوريوف، جرى بحث النقاط العامة الأساسية المدرجة على جدول الأعمال وتم توزيع الخبراء من الجانبين على لجان عمل متخصصة في مجالات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والطاقة والنقل والجيولوجيا والثروة المعدنية وقطاعات التعليم والثقافة وغيرها.

وقرّر الجانبان السوري والروسي بحث مشروع بروتوكول التعاون الذي سيجري التوقيع عليه في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة والذي سبق أن اقترحه الجانب الروسي للاتفاق على رؤى مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بصورة ملموسة ومحددة بكل دقة ليصار إلى تنفيذها وفق جدول عمل زمني محدد.

وقالت إدلبي: نسعى للارتقاء بتعاوننا الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي مع روسيا الاتحادية لنصل به إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري بين بلدينا.

واقترحت إدلبي توزيع الخبراء الفنيين على لجان عمل وفق الاختصاص بغية استثمار الوقت بصورة بنّاءة وتبني مواقف مشتركة بصدد جميع القضايا المطروحة على بساط البحث والنقاش.

وفي مقابلة مع مراسل «سانا» في موسكو، قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان موفق خباز: نناقش نص البروتوكول المقترح للتوقيع عليه في الجلسة الختامية للجنة المشتركة كما يجري التركيز على أن تتبعَ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها برامجُ تنفيذية محددة زمنياً.

وأضاف خباز: نعمل مع الصديق والحليف الروسي الذي كان معنا على الأرض في فترة الأزمة ولايزال وهذا ما يزيد من التفاؤل لدينا جميعاً.

وفي مقابلة مماثلة قال أسامة أبو الخير المدير الإقليمي في شركة «موسكفا» السورية – الروسية المشتركة التي تنشط في مجال الاستثمار في سورية: هذه الشركة تنفذ مشروعات كثيرة في سورية في مجال البناء والإعمار، مشيراً إلى تزايد إقبال الشركات الروسية بشكل عام على الإسهام في عملية إعادة الإعمار في سورية التي ستنتصر على الإرهاب.