ص 1:01 2017/10/9

أكد امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» في لبنان العميد مصطفى حمدان أن حرب تشرين التحريرية ستبقى حدثا قومياً ووطنياً للأمة مشيراً إلى أن سورية تستعيد اليوم أمجاد هذه الذكرى بانتصارها على الإرهاب المدعوم من أعدائها.

وقال العميد حمدان في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أمس: اليوم نستعيد أمجاد حرب تشرين صموداً وشموخاً وتكريساً للفكر القومي العربي الذي انتصر بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد على أخطر حرب وجودية تقودها الولايات المتحدة والصهاينة وأدواتها عصابات الإخوان المتأسلمين.

وأشار العميد حمدان إلى أن تاريخ الـ 6 من تشرين الأول يوم نادر لم يسجل التاريخ مثله حيث انتصر فيه الدم العربي على جبروت وغرور الصهاينة وكان العدو في جولاننا المحتل يهتز تحت أقدام مغاوير جيش العروبة الأول.