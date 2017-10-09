ص 1:01 2017/10/9

أعرب نواب مغربيون أمس عن احتجاجهم لحضور وفد من كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤتمراً في المغرب مؤكدين أن ذلك يشكل استفزازاً للشعب المغربي.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن البرلمانيين تظاهروا داخل القاعة المخصصة للمؤتمر رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تطالب بطرد الوفد الإسرائيلي ما أوقف عمل المؤتمر لوقت كبير.

ووصف النائب المغربي عن نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان وزير الحرب الإسرائيلي السابق عمير بيرتس الذي يحضر ضمن الوفد بأنه مجرم ضد الإنسانية وقاتل الأطفال الأبرياء، مطالباً إياه والوفد بمغادرة المغرب فوراً.

وكانت ثلاث كتل برلمانية بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان تضم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة بالبلاد ونقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يسارية أعلنت أمس الأول في بيان مشترك رفضها مشاركة وفد إسرائيلي يضم وزير الحرب السابق بيرتس في المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه البرلمان المغربي حول موضوع تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا يومي الأحد والإثنين.

وقالت الكتل البرلمانية إنها تلقت باستهجان كبير خبر حضور وزير الحرب السابق ومجرم الحرب بيرتس إلى جانب صهاينة آخرين أعضاء في الكنيست للمشاركة في فعاليات المناظرة الدولية.

وأكدت أن هذا الحضور تم الترتيب له في سرية تامة.