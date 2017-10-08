ص 2:02 2017/10/8

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء إنجازات مهمة في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي بريف دير الزور مسيطرة على مناطق جديدة في مدينة الميادين وقرية حطلة.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير 3 عربات مفخخة، لافتاً إلى أن وحدات الجيش تواصل التقدم باتجاه باقي أحياء مدينة الميادين وتقوم بتفكيك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها إرهابيو «داعش» في المنطقة.

وسيطرت وحدات من الجيش أمس الأول على المخبز الآلي الواقع على مشارف المدينة التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم «داعش» التكفيري الذي عمد إلى تحويل مؤسسات الدولة ومنشآتها ومنازل المواطنين إلى مراكز «قيادة» وأوكار لتخزين الأسلحة والذخيرة.

ولفت مراسل «سانا» إلى أن سلاح الجو دمّر آليات لتنظيم «داعش» وقضى على العديد من إرهابييه الفارين نحو بلدة العشارة الواقعة بين الميادين والبوكمال.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات لفت مراسل «سانا» إلى أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها العسكرية على محور قرية حطلة وسيطرت على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه بعد تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر في الأفراد والعتاد.

وبيّن المراسل أن وحدات من الجيش تقدّمت بعد عمليات نوعية باتجاه منطقة جسر السياسية ودمّرت تحصينات وتجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي بالتوازي مع القضاء على 7 إرهابيين بضربة جوية على السيارة التي كانت تقلهم.

وأوضح المراسل أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها في تأمين الطريق من بداية الحدود الإدارية بدير الزور في منطقة هريبشة حتى دوار البانوراما جنوب المدينة وقضت على العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» الذين تسللوا إلى الطريق.

وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا ضربات مكثّفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» في قريتي الجنينة والحسينية وجسر السياسية وأحياء الشيخ ياسين والعرفي والعرضي وكنامات وخسارات والحميدية ما أسفر عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابييه وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم.

في هذه الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 180 إرهابياً من تنظيم «داعش» بغارات جوية روسية على مواقعهم في ريف دير الزور خلال الساعات «الـ24 الماضية».

وأفاد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف بأنه تم القضاء على 40 إرهابياً من تنظيم «داعش» من الجنسيتين الطاجيكستانية والعراقية وتدمير مركز الإسناد التابع لهم و7 مركبات مزودة بأسلحة ثقيلة بغارات سلاح الجو الروسي في محيط مدينة البوكمال.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تمّ القضاء على 80 إرهابياً من تنظيم «داعش» بينهم 9 إرهابيين من شمال القوقاز في محيط مدينة الميادين، إضافة إلى تدمير 18 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة و3 مستودعات ذخيرة.

وبيّن المتحدث العسكري الروسي أن أكثر من 60 إرهابياً من تنظيم «داعش» من بلدان رابطة الدول المستقلة وتونس ومصر تمّ القضاء عليهم نتيجة غارة جوية روسية في وادي نهر الفرات جنوب دير الزور، إضافة إلى تدمير 12 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن من بين قتلى الإرهابيين بسبب الضربات الجوية متزعمين في تنظيم «داعش» منحدرين من شمال القوقاز وهم «أبو عمر الشيشاني» و«علاء الدين الشيشاني» و«صلاح الدين الشيشاني» وذلك وفقاً للمعلومات الواردة.

ويعرقل الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في منطقة التنف قرب الحدود السورية- الأردنية عمليات الجيش العربي السوري ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة الشرقية، حيث أشار مسؤول روسي إلى أن الولايات المتحدة حوّلت تلك المنطقة إلى «ثقب أسود» تخرج منه مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» لشن هجماتها الإرهابية ضد وحدات الجيش العربي السوري والمدنيين.

إصابة 4 أطفال بانفجار عبوة في ريف حلب الشرقي

في غضون ذلك أصيب أربعة أطفال بجروح بسبب انفجار عبوة متفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية بقرية عران التابعة لناحية تادف بريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب لمراسل «سانا» بإصابة 4 أطفال بجروح بسبب انفجار عبوة متفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة بقرية عران بريف حلب الشرقي.

وبيّن المصدر أنه تم إسعاف الأطفال إلى مشفى الرازي في حلب لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية ولا سيما «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية وتفخيخ المنازل في المناطق التي يندحرون منها في محاولة منها لإشاعة الذعر بين الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.