ص 2:02 2017/10/8

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن القومي الروسي تطورات الوضع في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله أمس: تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء حول الوضع في سورية مع التركيز على الديناميكية الإيجابية لتطور الأوضاع بعد العمليات الفعالة للقوات الجوية الروسية لدعم تقدم قوات الجيش السوري.

وكان الرئيس بوتين أعلن خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد في موسكو قبل أيام أن روسيا مستمرة في تقديم المساهمة المجدية لحل الأزمة في سورية.

وأشار بيسكوف أيضاً إلى أن المشاركين في الاجتماع بحثوا الاستعدادات لقمة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف: إن القضايا المتعلقة بالاستعدادات لقمتي رابطة الدول المستقلة والمجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية المقرر تنظيمهما في الأسبوع القادم نوقشت خلال الاجتماع، كما بحث المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي هنؤوا الرئيس بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين.