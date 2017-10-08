ص 2:02 2017/10/8

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلاده من دون أي تدخلات خارجية.

وفي حوار أجرته معه مجلة «نيوزويك» الأمريكية نشرته وسائل إعلام إيرانية أمس قال ظريف: مستقبل سورية السياسي يخص الشعب السوري وحده وهو من يحدده, مشيراً إلى أن إيران تعمل على التصدي للتطرف وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وأكد ظريف أن إيران لا تشكل تهديداً لأحد، لكنها في الوقت ذاته سترد بقوة على من يحاول التطاول عليها, مبيناً أن الكيان الصهيوني يستخدم إيران ذريعة للتحرك نحو الأسلحة النووية وهذا الكيان هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة النووية في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال والعدوان واغتصاب أراضي الآخرين يعد عاملاً لإيجاد الفوضى في المنطقة وليس المقاومة.

وبشأن الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى أكد ظريف أنه في حال انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي فإن لإيران خياراتها التي تمتلكها وتستخدمها في وقتها المناسب.

وحسب «سانا» فقد نفى ظريف وجود أي اتفاق بين إيران وأطراف أخرى على فرض أي قيود على قدراتها الدفاعية, مشدداً على أن الأنشطة الصاروخية الإيرانية دفاعية وأن الصواريخ البالستية الإيرانية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية.

وحول موقف إيران من الأزمة في شبه الجزيرة الكورية دعا ظريف إلى حل وتسوية الأزمة عبر الحوار والطرق الدبلوماسية وعدم إثارة التوترات.