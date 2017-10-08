دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/10/8

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية دور وزارات الدولة التي يمكن التوسع بمهامها لتشمل إدارة ملفات مهمة تتعلق بقطاعات مختلفة كالاستثمار وتطوير آلية عمل المنظمات على قاعدة التشاركية وغيرها من القضايا الحيوية إلى جانب توكيل هذه الوزارات بملفات نوعية تنسجم مع استراتيجية العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقده المهندس خميس أمس مع وزراء الدولة لشؤون «مجلس الشعب والاستثمار والمشروعات الحيوية والمنظمات وتنمية المنطقة الجنوبية» اطلع فيه على آلية عمل وزاراتهم والمهام المنوطة بها وتوصيف آليات عملها ومعالجتها للمهام المرتبطة بعمل كل وزارة.

وأشار المهندس خميس إلى أن كل الوزارات سيادية ما دامت تضطلع بمهام ووظائف من شأنها خدمة الصالح العام وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في بيانها الحكومي الذي وضع ليكون تحقيقه مهمة مشتركة بين كل الوزارات من دون استثناء، مشدداً على تكاملية العمل الحكومي وشموليته وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب استنهاض الإمكانات من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي والسير به قدماً على كل المستويات.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية بما ينسجم مع توجهات الحكومة وإدارتها للملفات المختلفة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية.

بدورهم قدّم وزراء الدولة لشؤون «مجلس الشعب والاستثمار والمشروعات الحيوية والمنظمات وتنمية المنطقة الجنوبية» رؤيتهم التطويرية لعمل وزاراتهم في مجمل المشروعات والملفات التي تعمل عليها الحكومة بما ينهض بعمل هذه الوزارات ويجعلها شريكاً أساسياً مؤثراً ومساعداً في صنع القرار الحكومي الصائب.