ص 2:02 2017/10/8

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي اتخاذ كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي ستطلقها الوزارة اليوم الأحد ولمدة أسبوع، وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة للحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وعددهم نحو مليوني و700 ألف طفل.

وبيّن اليازجي أن الحملة ستنفذ عبر المراكز الصحية ونحو 3800 فريق جوال بمشاركة 4200 عامل صحي ونحو 500 متطوع.

وجدّد يازجي تأكيد أن اللقاحات المستخدمة في وزارة الصحة آمنة ومنتجة من أفضل الشركات العالمية، داعياً الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى أقرب مركز صحي أو فريق جوال للحفاظ على صحتهم وضمان مستقبل آمن لهم.