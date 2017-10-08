دمشق ـ زهير المحمد: ص 2:02 2017/10/8

دعماً لجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية أمس حملة تبرع بالدم ضمن فعاليات الدورة التنظيمية المركزية وذلك في جامعة دمشق.

وأكد المشاركون في الحملة وقوف طلبة سورية في خندق واحد مع أبطال جيشنا العربي السوري في حربها ضد العصابات الإرهابية التكفيرية, مؤكدين أنهم سيبقون الرديف الحقيقي لجيشنا الباسل.

وقال عمر الجباعي عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب الثقافة والإعلام في اتحاد الطلبة: إن هذه الحملة تأتي كعربون حب وتقدير لبواسلنا في الجيش العربي السوري وجرحاه الذين يتصدون للإرهاب على امتداد ساحات الوطن, ويقدمون الغالي والنفيس في سبيل الذود عن حياض الوطن والحفاظ على السيادة الوطنية، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لبواسلنا، مشيراً إلى أن الطلبة أفشلوا بصمودهم كل محاولات إبعادهم عن مقاعد العلم والدراسة وكانوا رديفاً للجيش العربي السوري وركناً أساسياً في صمود سورية وعزتها.

بدوره أكد المتبرع يوسف شاهين رئيس فرع جامعة تشرين للاتحاد أن الحملة تدل على حس الطلبة الوطني العالي وشعورهم بالمسؤولية تجاه جرحى الجيش العربي السوري الذين دافعوا عن تراب الوطن وبذلوا دماءهم الطاهرة في سبيل عزة سورية واستقلالها.

من جانبه قال المتبرع عامر السبع عضو قيادة فرع جامعة الرشيد الخاصة: إن المشاركة في الحملة رسالة بأننا جاهزون لفداء سورية بدمائنا ولنعبر عن وقوفنا في خندق واحد مع أبطالنا في الجيش العربي السوري في حربهم ضد أعداء الأوطان والحضارة والأديان.

شارك في الحملة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء وأعضاء فروع الاتحاد بالمحافظات وحشد من الطلبة.