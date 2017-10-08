ص 1:01 2017/10/8

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي شاهرودي أن الولايات المتحدة و«إسرائيل» هما من تقفان وراء الفتنة الخطرة التي تعصف بالمنطقة وتريدان أن توجدا «إسرائيل» جديدة فيها.

وأشار شاهرودي خلال اجتماع لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أمس إلى التطورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة، معرباً عن بالغ أسفه لما يجري في شمال العراق والمحاولات الرامية إلى تقسيم هذا البلد وتجزئته.

ونقلت «سانا» عن شاهرودي توضيحه أن واشنطن تزعم من جانب أنها تعارض الاستفتاء على انفصال كردستان في شمال العراق لكنها في واقع الأمر تدعم محاولات تقسيم العراق، مشدداً على أنه رغم ذلك فإن الحكومة والشعب العراقي على يقظة ووعي بذلك، كما أن دول المنطقة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت مواقف صارمة ومبدئية تجاه هذه القضية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في تصريح له أمس الأول على هامش مراسم تشييع الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.