ص 1:01 2017/10/8

طالبت فلسطين بموقف أمريكي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في أراضيها المحتلة بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن بيان لوزارة الخارجية قوله: الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وهو العقبة الرئيسة في وجه الجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام.

وذكرت «سانا» أن البيان أضاف: على مرأى ومسمع من العالم يواصل أركان اليمين الحاكم في «إسرائيل» تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض استناداً إلى قوة الاحتلال وشريعة الغاب.

وأشار البيان إلى تصريحات كل من وزير الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ونائبه إيلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في «إسرائيل» ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة.. وهذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد.

وعبرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان وخاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الإنسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.