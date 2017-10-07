ص 5:05 2017/10/7

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ـ وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية على أحد التشكيلات المقاتلة في ريف القنيطرة والتقى المقاتلين في مواقعهم.

ونقل العماد الفريج للمقاتلين محبة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتهنئته بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلونها والملاحم البطولية التي يسطّرونها في الدفاع عن الوطن.

واستمع الفريج من القادة الميدانيين إلى شرح حول طبيعة المهام التي تنفذها الوحدات واطمأن على جاهزيتها وأثنى على الجهود التي يبذلها المقاتلون في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً أن سورية ماضية شعباً وجيشاً وقيادة بخطا واثقة بمواجهة الإرهاب حتى استئصاله من جذوره.

وبيّن الفريج أن كل إنجاز يحققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في هذه الحرب على أدوات «إسرائيل» وعملائها هو استكمال للانتصار الذي تحقق في حرب تشرين التحريرية على الكيان الصهيوني الغاصب.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون دائماً أوفياء لتطلعات شعبنا الأبي وأمناء على الوطن يواصلون البذل والعطاء في سبيله حتى عودة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ترابه الغالي.

كما احتفلت القوات المسلحة بمختلف صنوفها بالذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية التي أعادت إلى الأمة العربية حضورها الفاعل والمؤثر في الساحة الدولية وعززت موقعها الحضاري بين أمم الأرض وشعوبها.

وألقى قادة الوحدات والتشكيلات ومديرو المنشآت التعليمية بهذه المناسبة كلمات استعرضوا فيها بطولات حرب تشرين التحريرية التي شكلت منعطفاً في تاريخ الصراع العربي- الصهيوني، لافتين إلى الانتصارات التي حققها رجال القوات المسلحة وسطّروها بدمائهم الزكية ليقدموا للعالم أجمع برهاناً ساطعاً على انتصار إرادة الشعوب المناضلة في سبيل حريتها وكرامتها على قوى البغي والعدوان.

وعاهد القادة في الختام الشعب العربي السوري بمواصلة تنفيذ المهام الوطنية وتحقيق الإنجازات حتى تطهير كل شبر من أرض وطننا العزيز من رجس الإرهاب وإسقاط مخططات داعميه.