ص 5:05 2017/10/7

أكد مصدر عسكري إنهاء وحدات الجيش العربي السوري لعملياتها العسكرية في ريف حمص الشرقي بعد استعادتها لمساحة 1800 كيلومتر مربع والقضاء على آخر تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة.

وذكر المصدر في تصريح لـ«سانا» أن وحدات الجيش أنهت عملياتها العسكرية بريف حمص الشرقي بالقضاء على آخر تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة مستعيدة السيطرة بذلك على مساحة 1800 كيلومتر مربع.

ولفت المصدر إلى أن عمليات وحدات الجيش انتهت أيضاً بإعادة الأمن والاستقرار إلى عشرات البلدات والقرى والمزارع والقضاء على المئات من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وكانت الأيام الأخيرة للعملية العسكرية في ريف حمص الشرقي شهدت تقدماً لوحدات الجيش العربي السوري واستعادة للسيطرة على عدد من القرى والبلدات وآخرها ما أسفرت عنه عمليات أمس الأول ضد تجمعات ومحاور تحرك فلول إرهابيي تنظيم «داعش» في الجيب المحاصر شمال شرق ناحية جب الجراح بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة حماة من جهة الشرق واستعادة السيطرة على قرى الوضيحي وسلام شرقي وأم تويني الشمالية.

وفي دير الزور حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المحافظة إنجازاً جديداً في طريقها نحو اجتثاث إرهابيي «داعش» من الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة عبر القضاء على العديد من الإرهابيين في الأطراف الغربية لمدينة الميادين.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات الجيش اشتبكت أمس مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في الجهة الغربية لمدينة الميادين الواقعة على مسافة 45 كم من مدينة دير الزور.

وبيّن المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة بالعتاد.

وأكد المراسل أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على المخبز الآلي الواقع على مشارف المدينة بعد أن قضت على مجموعات «داعش» المتحصنة فيه والتي حوّلته إلى وكر لتخزين الأسلحة والذخيرة.