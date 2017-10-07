ص 5:05 2017/10/7

ليست المرة الأولى التي تحذّر فيها موسكو أطرافاً دولية تدّعي «محاربة» الإرهاب لكنها في الحقيقة تقدم كل وسائل الدعم والإمداد لإبقاء هذه التنظيمات وتقويتها لإعاقة الجهود الفعلية التي يقوم بها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في محاربة التنظيمات الإرهابية، فقد قالت وزارة الخارجية الروسية: إن أطرافاً دولية معينة تحمي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وتعمل لكي يحل محل تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، يأتي ذلك متزامناً مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن الوجود الأمريكي العسكري في التنف يعرقل عمليات الجيش السوري ضد «داعش».

موسكو وبموازاة هذه التحذيرات والحقائق، طالبت بتوحيد «المعارضة» السورية بوفد واحد في الجولات القادمة من جنيف والشروع بمحادثات من دون وضع شروط مسبقة.

هذا التأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث شدد على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في أستانا أمس: اتفقنا على أنه من الضروري مكافحة الإرهاب الذي انتشر بشكل كبير، والعمل على توحيد الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأشار لافروف إلى جهود الدول التي ساهمت بإنجاح عملية أستانا بشأن حل الأزمة في سورية، مبيناً أن الاجتماعات التي جرت في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة الحكومة السورية و«المعارضة» شجعت على مسألة الحوار المباشر بينهما.

وأعرب لافروف عن ثقته بأن اجتماعات أستانا القادمة ستكون فاعلة وبنّاءة خصوصاً بعد التقدم الدقيق والمحدد الذي أحرزه الاجتماع الأخير.

من جانبه أكد عبد الرحمانوف أن كازاخستان ستواصل تقديم منصة للمحادثات السورية، مبيناً أن اللقاء القادم في أستانا سيناقش فاعلية عمل مناطق تخفيف التوتر الأربع مع التركيز على ملف المحتجزين وإزالة الألغام، معرباً عن الارتياح لنتائج محادثات أستانا.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني أن لدى بلاده وروسيا مواقف متماثلة بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال الدولي بما فيها مكافحة الإرهاب وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي.

وحول التعاون الثنائي بين أستانا وموسكو، لفت وزير الخارجية الكازاخستاني إلى إيلاء البلدين اهتماماً كبيراً للتحضير للمنتدى الرابع عشر للتعاون الإقليمي بينهما إضافة إلى تعاونهما في إطار المنظمات الدولية مثل رابطة الدول المستقلة التي وصفها بأنها «ستبقى في القرن الحادي والعشرين منظمة قابلة للحياة ومطلوبة جداً من شعوب المنطقة».

وأشار وزير الخارجية الكازاخستاني إلى أن بلاده ستترأس مجلس الأمن الدولي مطلع العام القادم.

في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في منطقة التنف قرب الحدود السورية – الأردنية يعرقل عمليات الجيش العربي السوري ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة الشرقية ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية.

وأشار الناطق باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان له إلى أن الوجود الأمريكي في منطقة التنف منذ نيسان الماضي الذي جرى بذريعة «محاربة» إرهابيي تنظيم «داعش» يعرقل تقدم القوات السورية مدعومة من الطيران الروسي للقضاء على التنظيم في دير الزور.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الخاصة الأميركية الموجودة في التنف لم تنفذ خلال الأشهر الستة الماضية أي عملية عسكرية ضد التنظيم وحولت تلك المنطقة إلى «ثقب أسود» قطره 100 كم على الحدود بين سورية والأردن وتخرج منه مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» لشن هجماتها الإرهابية ضد القوات السورية والمدنيين.

وبيّن المسؤول العسكري الروسي أن الجنود الأمريكيين في منطقة التنف على تخوم مخيم الركبان للمهجّرين بسبب الإرهاب أغلقوا أبواب المخيم أمام قوافل إنسانية ترسلها الحكومة السورية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وحوّلوا المدنيين في المخيم إلى رهائن ودروع بشرية، لافتاً إلى أن مثل هذه الدروع البشرية لايستخدمها في سورية سوى الإرهابيين والأمريكيين الذين يزعمون «محاربتهم».

وأعاد كوناشينكوف إلى الأذهان أن نحو 300 إرهابي من «داعش» انطلقوا في الـ27 من الشهر الماضي على متن عشرات السيارات رباعية الدفع من منطقة الركبان إلى بلدة القريتين بريف حمص في محاولة للسيطرة على مرتفعات حول القريتين متجاوزة جميع مواقع الجيش السوري ونقاط المراقبة في محيط بلدتي خربة الشحيمة والبصيري باستخدام إحداثيات بالغة الدقة لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال عمليات استطلاع جوي.

وكان نائب مدير دائرة الخارجية الروسية لشؤون التحديات الجديدة فلاديمير أندرييف أكد أن هناك أطرافاً معينة تقوم بحماية تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الذي قد يحلّ محل تنظيم «داعش» الإرهابي بعد هزيمته بالكامل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن أندرييف قوله: إن الجانب الروسي يجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى التوحد في إطار الجبهة الموحدة المناهضة للإرهاب على الأساس الثابت للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبموافقة من الدول التي تجري في أراضيها مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف أندرييف: لسوء الحظ فإن مجموعة كبيرة من بلدان العالم وهي البلدان الغربية لها أغراض أخرى حتى الآن وتسعى لضمان هيمنتها، ويبدو أن «جبهة النصرة» أو مهما كان اسمها الآن تتم حمايتها ومن الممكن أن ذلك يستهدف أن يحل تنظيم «القاعدة» بشكل «جبهة النصرة» مكان «داعش» بعد هزيمته بالكامل.

وأوضح أن الحديث يدور عن آلية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وزعزعة الاستقرار فيها و«الإطاحة» بالحكومات غير المرغوب فيها.

وأكد أندرييف جاهزية روسيا للتعاون الشامل للقضاء على الإرهاب، معرباً في الوقت ذاته عن الأسف لأن تحقيق التعاون الدولي في هذا المجال أمر مستحيل حتى الآن.

على صعيد ثان بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس مع السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي الوضع في سورية والمنطقة.

ونقلت «سانا» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان عقب اللقاء: تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط مع التركيز على مجموعة المسائل التي تخص التسوية في سورية في ضوء نتائج اجتماع أستانا السادس.

وأكدت الخارجية في بيانها أهمية دعم التعاون الوثيق والتنسيق بين موسكو وطهران حول المشاكل الإقليمية على الأساس الثنائي.