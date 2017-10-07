ص 5:05 2017/10/7

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هبوط اضطراري لإحدى مروحياتها العسكرية المشاركة في الحرب على الإرهاب في سورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن مروحية روسية من طراز «مي28» هبطت اضطرارياً في محافظة حماة بسبب عطل فني ولم يصب أحد من أفراد طاقمها بأذى.

وأضافت الوزارة: إن الفحص الفني وتقرير طاقم المروحية يفيدان بأن الحادث لم ينجم عن استهداف المروحية وإنما عن عطل فني.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية مهمة مرافقة مروحية نقل أخرى من طراز «مي8» كانت تقلّ على متنها عسكريين من مركز التنسيق الروسي في حميميم.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد زعم في وقت سابق أمس أنه «أسقط مروحية روسية في حماة».