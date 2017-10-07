دمشق ـ دانية الدوس: ص 5:05 2017/10/7

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس رابطة المحاربين القدماء والتقى أعضاء الرابطة من الضباط المتقاعدين وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية ناقلاً إليهم تهنئة السيد الرئيس بشار الأسد بذكرى هذا الانتصار التاريخي، وتأتي زيارة المهندس خميس إلى رابطة المحاربين القدماء تقديراً للتضحيات الكبيرة التي قدموها دفاعاً عن عزة الوطن وكرامته وتخليداً لذكرى الانتصارات التي خطوها في كل الحروب التي كسرت فيها الجمهورية العربية السورية شوكة العدو الإسرائيلي.

وأكد المهندس خميس أن نهج الدفاع عن الوطن الذي أسّس له القائد المؤسس حافظ الأسد مازال النهج الأول الذي تتمسك به سورية قيادة وجيشاً وشعباً وخير دليل على ذلك الانتصارات التي تخطها اليوم قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب ورعاته، مشيراً إلى أنه يحق لهذا الجيش العقائدي الذي كان مثالاً وقدوة لجيوش العالم في دفاعه عن أرضه أن يفتخر بتاريخه الحافل بالانتصارات كما حاضره الحافل بالصمود والبطولات.

وأشار رئيس الحكومة الى أن ما بعد الانتصار سيكون أفضل باستثمار هذه الانتصارات من خلال تكريس العمل الحكومي لإعادة إعمار سورية، ولفت إلى أن الواقع الاقتصادي وواقع الخدمات سيكون أفضل، كما لفت إلى الرؤية التنموية الشاملة للحكومة في إعادة بناء الإنسان والتي ستشمل جميع أبناء الوطن لمواجهة مفرزات الحرب، مبيناً أنه كما غيّر جيشنا الباسل تاريخ المنطقة للأبد وأثبت للعالم وهن «أسطورة قوة» الكيان الإسرائيلي سيثبت للعالم أجمع أن الإرهاب الذي فشل في تشويه العيش المشترك للسوريين وتدمير حضارتهم رغم الأموال الكثيرة التي خصصت له سيُهزم أمام إيمان هذا الشعب بوطنه.

وشدّد المهندس خميس على أن القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وتضحيات الجيش العربي السوري وصمود الشعب هي المتلازمة الثلاثية التي صنعت انتصار سورية.

من جهتهم أعضاء الرابطة أكدوا أن التضحيات التي قدّمها الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية ووصفها العالم بالأسطورة لن تتوقف حتى استرجاع كل شبر في سورية وتطهيره من دنس الإرهاب، معبرين عن فرحهم الكبير بسلسلة الانتصارات التي يشهدها بلدنا والتي عبّدوا الطريق لها ولا تزال مستمرة جيلاً بعد جيل، مبينين أن إرادة الانتصار تتعاظم مع عودة الأمن والاستقرار على امتداد ساحة الوطن.