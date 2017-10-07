دمشق ـ غيداء حسن: ص 5:05 2017/10/7

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن ما حققه الجيش العربي السوري من انتصارات خلال حربه على الإرهاب من خلال تحديد أولوياته على الساحة السورية لم يعد انتصاراً لسورية فقط بل هو انتصار لكل من يتصدى لأساليب الهيمنة والتسلط.

وأشار المقداد خلال مشاركته أمس في فعاليات الدورة التنظيمية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن ما حدث ويحدث من مؤامرة على سورية نسجت خيوطها وفي أدق تفاصيلها في «تل أبيب» وتنفذها أدوات الدول الغربية في سورية التي اكتشفت ذلك من اللحظة الأولى، فـ«إسرائيل» هي من يقف خلف سفك الدماء وكل الدمار الذي تشهده سورية بعد أن أصبحت سورية في مصاف الدول الراقية وحققت نمواً هائلاً قياساً بمعدلات النمو التي تشهدها دول العالم، ولا يريد أعداء سورية إقليمياً ودولياً أن تكون هي المثال والأنموذج لأن بعد ذلك لا دور لأنظمة الخليج والأنظمة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أيضاً ثني سورية عن الدور القيادي السياسي الذي تقوم به في المنطقة، لذلك كانت مستهدفة وأرادوا تدميرها بعد أن أعدوا العدة لذلك، ولاسيما أنها لم تهادن وكانت الوحيدة التي تتصدى للتنازل والاستسلام في مؤتمرات القمة والاجتماعات وتصدت لكي تبقى رايات العروبة مرفوعة وقد دفعت ثمن ذلك غالياً.

وأكد المقداد أن الخلاف في مجلس التعاون الخليجي كشف ما كان أعضاؤه يتسترون عليه من عورات وأن رئيس النظام التركي رجب أردوغان مسؤول عن كل الدماء التي أريقت في سورية وتركيا.

وبيّن نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الأزمة التي مرت على سورية طوال السنوات السبع الفائتة والأحداث التي شهدتها لو حملها جبل قاسيون لانحنى لكن الهامة القوية الصامدة للرئيس بشار الأسد حالت دون فقدان سورية والبلدان العربية كرامتها، ولولا ذلك لكانت «إسرائيل» فرضت هيمنتها، مشيراً إلى أن «التحالف الأمريكي» و«داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى يحاول «إعاقة» تقدم الجيش العربي السوري على ما تبقى من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الارهابية في سورية، وقد اعترف «التحالف» بقتله نحو 735 مدنياً سورياً من دون أن نسمع أي إدانة أو رد فعل دولياً حيال ذلك.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المسألة الكردية أكد المقداد أن المسألة داخلية تتعلق بجزء لا يتجزأ من مكونات الشعب السوري، لم ولن يتم التعامل معها على غير هذا الأساس ولن ندفع لأي صدام مع هذا المكون على الإطلاق وهناك اتصالات كثيرة تجري مع المكون الكردي ولسنا مع التآمر على سورية في إطار التعاون مع أمريكا واثقين بأن هؤلاء أهلنا وهم مع بلدهم وسنتعامل مع الموضوع بكل دراية ودقة فلكل منطقة مطالبها ولدينا نظام الإدارة المحلية وضمن هذه المنظومة هناك إمكانية حل لأي مشكلة، وعندما يتعلق الأمر بوحدة سورية لن يتم التهاون مع أي مكون على الإطلاق، فسورية واحدة لا تقبل «التقسيم» وشعبها واحد, ونحن كذلك مع وحدة أرض وشعب العراق.