ص 5:05 2017/10/7

رحب آباء المجمع الأنطاكي المقدس بالجهود المبذولة من أجل استئصال الإرهاب من سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها، مشددين على الالتصاق بالأرض وتوفير كل السبل الممكنة لترسيخ وجود المسيحيين في سورية والمنطقة.

وأكد آباء المجمع ضرورة العمل على كشف مصير المفقودين والمخطوفين وتحريرهم ومن بينهم مطرانا حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذان يستمر اختطافهما في ظل الصمت الدولي.

وشدد الآباء في بيان صادر عن المجمع تلقت «سانا» نسخة منه على أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية يضمن وحدتها، مطالبين حكومات الدول المعنية العمل من أجل رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن الشعب السوري.