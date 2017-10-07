ص 5:05 2017/10/7

جدد أبناء جاليتنا في روسيا تأكيدهم على الاستمرار بدعم وطنهم الأم سورية في محاربة الإرهاب الدولي المنظّم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من حلفاء إقليميين وغربيين، مشددين على أنهم سيبقون الحصن الحصين للوطن في وجه كل من يتجرأ على النيل من أرضه وسيادته وشعبه.

وقال أبناء الجالية في بيان لهم أمس بمناسبة الذكرى الـ44 لحرب تشرين التحريرية تلقت «سانا» نسخة منه: نحن أبناء الجالية العربية السورية في روسيا الاتحادية وبمناسبة إحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد نتوجه وبكل الفخر والاعتزاز إلى شعبنا الأبي وجيشنا الباسل بالتحية والإجلال والإكبار أمام التضحيات العظام التي قدمها جيشنا البطل في حرب تشرين المجيدة، والتضحيات التي قدمها لاحقاً دفاعاً عن الوطن والذود عن حياضه في وجه حرب إرهابية دولية.

كما أكد أبناء وممثلو الجالية السورية في إيطاليا أن ذكرى حرب تشرين التحريرية ستبقى في ذاكرة وضمير الأمة الحي شاهداً على عظمة بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في التصدي للعدو الإسرائيلي ومخططاته وداعميه للهيمنة على المنطقة.

كذلك زار وفد من أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسين في سلوفاكيا والنمسا سفارة الجمهورية العربية السورية في فيينا بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وقدّموا التهاني والتبريكات بذكرى هذه الحرب المجيدة التي رسخت أسس ملاحم الصمود والنضال والمقاومة في وجه كيان الاحتلال الصهيوني.

وأكد أبناء الجالية والطلبة الدارسون في سلوفاكيا والنمسا أن هذه الحرب أعادت الحق إلى أهله وأسقطت لأول مرة مايسمى«أسطورة» جيش الاحتلال ورسمت نموذجاً وطنياً وعربياً فريداً قدّم درساً في التضحيات والبطولات والانتصارات.

وقدّم رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا الدكتور علي أسعد إلى سفير سورية ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا بسام الصباغ صورة للسيد الرئيس بشار الأسد بريشة الفنان السلوفاكي دوشان سيكاله وذلك عربون وفاء ومحبة وتقدير لقيادته ودفاعه عن تراب الوطن وحمايته.

كذلك، أكدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن أن ذكرى حرب تشرين التحريرية محطة للتأمل واستنتاج الدروس والعبر بمقارنة الماضي بالحاضر والوقوف أمام الأحداث والوسائل التي رافقت ملحمة السادس من تشرين عام 1973.

في غضون ذلك أكد عدد من الخبراء العسكريين المصريين وقوفهم إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب واستعادتها الجولان المحتل وكل شبر من الأراضي السورية.

وقال اللواء عبد الرافع درويش الخبير المصري في الشؤون العسكرية في تصريح لمراسل «سانا» في القاهرة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية: إن سورية أرض غالية على كل مصري وكل من حمل راية الجيش المصري وهي بالنسبة لنا جزء من الوطن وليست مجرد دولة شقيقة.

وفي تصريح مماثل قال اللواء طلعت مسلم الخبير في الشؤون العسكرية: نحن نتابع عن كثب انتصارات الجيش العربي السوري ومعاركه ضد القوى الظلامية، داعياً إلى تعاون عسكري على الأرض بين مصر وسورية.

بدوره قال الخبير العسكري اللواء فوزي عبد الشافي: في ذكرى حرب تشرين التحريرية نتمنى انتصاراً جديداً كانتصار عام 1973 متمثلاً بتحرير الجيش العربي السوري الأراضي المحتلة في الجولان ودحر جميع القوى التي تهدف إلى تدمير سورية.