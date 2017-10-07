ترجمة ـ إيمان الذنون: ص 5:05 2017/10/7

بات إقدام شخص مختل عقلياً على قتل مجموعة من الأبرياء في بعض الأماكن العامة في الولايات المتحدة مشهداً مألوفاً، ما أدى إلى ارتفاع حدة الأصوات المطالبة بالسيطرة على ملكية السلاح ومراجعة التشريعات الخاصة بذلك، ورغم تزايد أحداث العنف في البلاد لا تزال الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة تترنح فيما يتعلق بوضع قوانين أكثر تشدداً وتسمح بين الوقت والآخر بتمرير سلسلة من القوانين التي تخفف من الضوابط على ملكية السلاح.

وفي هذا السياق أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقال تحليلي إلى أن حادثة إطلاق النار في لاس فيغاس الأمريكية التي وصفت بأنها الأعنف لن تكون الأخيرة فقد سبق أن شهدت مدينة نيوتاون بولاية كونيكيتكيت حادثة إطلاق نار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية وغير ذلك من الأحداث السابقة المفجعة.

وأوردت الصحيفة أن تزايد أحداث العنف ولاسيما حوادث إطلاق النار بشكل فردي داخل المجتمع الأمريكي دليل واضح على أن العنف المميت الذي يمارسه المضطربون عقلياً هو الثمن الذي يجب أن يدفعه الشعب الأمريكي مقابل الحرية، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ما يحدث في الولايات المتحدة قضية سلاح أم إنها تتجاوز ذلك إلى صراع أكبر بكثير يتعلق بثقافة المجتمع الأمريكي وهي من تحدد هويته؟.

وقالت الصحيفة: إن ما يحدث في الولايات المتحدة من أعمال عنف يعيد إلى الواجهة الجدل الدائر منذ عقود بشأن تشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في الولايات المتحدة والذي يعتبر وفقاً للدستور الأمريكي حقاً مشروعاً لكل مواطن أمريكي لتصبح الولايات المتحدة الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح بحمل السلاح في الشوارع، ما يؤكد أن حيازة السلاح مسألة متجذرة في الثقافة الأمريكية.

وحول ذلك أشارت هاري هان، أستاذة العلوم السياسية إلى أن أربعة من كل 10 أسر أمريكية تمتلك أسلحة، حيث يوجد الكثير من محال بيع الأسلحة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحماية أفرادها من أعمال العنف والجريمة التي باتت تشكل عنواناً رئيساً للمجتمع الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يحدث تحول كبير في الرأي العام بشأن قضية حيازة السلاح، فالأغلبية من الأمريكيين يرون أن التشديد على حيازة السلاح مخالف للحريات مستندين في ذلك إلى جملة من الإحصائيات الرسمية التي تؤكد عدم وجود الأدلة التي تشير إلى أن ضبط حيازة السلاح يمنع العديد من الهجمات الإرهابية.

وتأكيداً على ما أشارت إليه صحيفة «نيويورك تايمز» يقول البروفيسور الأمريكي إيميليو فيانو: في فرجينيا حيث أعيش، إذا أردت شراء «جعة» عليك أن تقدم بطاقة الهوية لتثبت أنك في الحادي والعشرين، وأما إذا أردت شراء سلاح فردي فيمكنك فعل ذلك بسهولة حتى لو لم تكن في الحادية والعشرين من العمر.. وعندما يفكر المواطن الأمريكي العادي في هذا التناقض في القانون يعتبره ضرباً من الجنون، وأضاف: رغم أن قانون برادلي لعام 1993 فرض التدقيق في السوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أي سلاح، إلاّ أن أربعين في المئة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تتم بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة تعد بمنزلة سوق ضخم للعرض بأسعار متدنية، فضلاً عن أن تجار الأسلحة ومنتجيها يجدون دائماً الوسائل اللازمة للالتفاف على القانون.