ترجمة ـ راشيل الذيب: ص 5:05 2017/10/7

في انتهاك صارخ وواضح للدستور العراقي أجرى إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي استفتاء للانفصال عن العراق، وقد دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الدول المجاورة إلى وقف التعاون مع الإقليم في القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي، كما طالب بوضع جميع المواقع الحدودية مع تركيا وسورية وإيران تحت إشراف بغداد بهدف منع حكومة كردستان المحلية من تفتيت وحدة العراق ومن أجل الحفاظ على موقعها الإقليمي.

جاء ذلك في مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» أشار فيه إلى أن المجتمع الدولي والجيران الإقليميين عارضوا هذا الاستفتاء باستثناء «حكومة» واحدة على مستوى العالم أيدته علناً وهي «الحكومة الإسرائيلية»، وللمفارقة فإن هذه «الحكومة» تتعرض للإدانات على مر سنين من المنظمات الدولية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت المقال إلى أنه في منتصف الستينيات والسبعينيات، قام «الموساد» الإسرائيلي بإعداد وتمويل «جيش» كردي لمحاربة القوات العراقية في شمال العراق وغيرها من الممانعين والمقاومين لـ«إسرائيل» في الشرق الأوسط بما يشمل سورية ومصر، مؤكداً أن أحد شركاء الصهاينة آنذاك كان مصطفى بارزاني، والد مسعود بارزاني، مشيراً إلى أن مسعود بارزاني يترأس الإقليم من دون أي أساس قانوني منذ عام 2015، حيث انتهت في عام 2013 فترة ولايته البالغة ثمانية أعوام التي قام البرلمان المحلي بتمديدها لمدة عامين، ولكن منذ أن انتهت ولايته تماماً فإن مسعود بارزاني منع أعضاء البرلمان من إجراء انتخابات جديدة.

وقال المقال: إن سلطة البارزاني الفاسدة يتم دفعها أيضاً من المصالح النفطية للولايات المتحدة في المنطقة، حيث قام الأكراد بضخ النفط وبيعه من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، فكان على حكومة كردستان المحلية الفاسدة سلب البنوك المحلية للعثور على أموال جديدة للاستثمار، ولما يزل ذلك غير كاف لدفع المرتبات. كما سرقت مافيا عائلة البارزاني الإقليم بحرية، ومن أجل مواصلة العمل تعين على الحكومة الإقليمية ضم المزيد من الثروات وتوسيع قاعدة أعمالها.

وذكر المقال نقلاً عن تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في 24 آب 2015 أن أغلبية النفط الذي تستورده «إسرائيل» يأتي من كردستان، حيث إن استيراد النفط الخام من أربيل يمكن أن يكون مؤاتياً جيو-سياسياً واقتصادياً لـ«تل أبيب» التي كانت قد استوردت ما يصل إلى 77% من إمداداتها النفطية من كردستان فيما بلغ نحو 19 مليون برميل بين بداية أيار و11 آب 2015. وخلال تلك الفترة كان أكثر من ثلث صادرات شمال العراق التي تم شحنها عبر ميناء جيهان التركي، قد وصل إلى «إسرائيل»، وبلغت قيمة المعاملات التجارية ما يقرب المليار دولار.