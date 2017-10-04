ص 2:02 2017/10/4

نفّذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات تكتيكية بعد معلومات دقيقة ورصد ومتابعة حثيثة لتحركات وطبيعة تحصينات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشرقي انتهت بتطويق الإرهابيين وخوض مواجهات مباشرة معهم ما أسفر عن مصرع عدد كبير من الإرهابيين، الأمر الذي أتاح تقدم وحدات الجيش وبسط سيطرتها على المزيد من الأراضي والقرى في ريفي حمص وحماة، جاء ذلك بالتزامن مع استعادة الجيش نقاطاً جديدة في دير الزور.

وتفصيلاً, سيطرت وحدات من الجيش على 4 قرى في الجيب المحاصر بين ريفي حماة وحمص بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها.

وذكر موفد «سانا» من ريف حماة الشرقي أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت أمس معارك عنيفة مع إرهابيي «داعش» في قرية أبو حنايا وحمادي عمر انتهت بمقتل العديد منهم وتدمير أوكارهم.

ولفت الموفد إلى أن عناصر الهندسة بدؤوا على الفور بتمشيط القريتين وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها تنظيم «داعش» بين المنازل لتأمينهما بشكل كامل والبدء بعملية جديدة في ملاحقة إرهابيي «داعش» في المنطقة.

وبيّن قائد ميداني في تصريح لموفد «سانا» أن وحدات الجيش نفّذت عمليات عسكرية تكتيكية بالاعتماد على معلومات دقيقة ورصد ومتابعة حثيثة لتحركات وطبيعة تحصينات المجموعات الإرهابية المتحصنة في قرية حمادي عمر التي تعد من أكبر معاقل تنظيم «داعش» في الريف الشرقي لحماة وانتهت بتطويق الإرهابيين في القرية وخوض معارك ومواجهات مباشرة معهم داخل شوارع ومنازل القرية أسفرت عن مقتل عدد منهم وفرار آخرين تاركين جثث قتلاهم في مختلف أنحاء القرية، مشيراً إلى أن الإرهابيين اتخذوا من جامع القرية ومدرستها مستودعات للأسلحة والذخيرة ومقرات لهم.

وأوضح قائد ميداني آخر أن وحدات الجيش العربي السوري نفذت عمليات انطلاقاً من ريف حمص الشرقي من منطقة شاعر وتقدمت باتجاه الشمال وصولاً إلى قرية الفاسدة بريف حماة الشرقي سيطرت خلالها على أكثر من 30 قرية وبلدة على مساحة تمتد نحو 1000 كيلومتر مربع وذلك بهدف إحكام الطوق على من تبقى من المجموعات الإرهابية في الريف الشرقي لحماة وحمص.

ولفت إلى أن القوات المتقدمة خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم التكفيري الذي استخدم عبثاً مختلف أنواع الأسلحة من عربات مصفحة وآليات مفخخة وطائرات مسيّرة وغيرها، ولم يتمكن من الثبات في أرض المعركة واندحر من المنطقة بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، مؤكداً أنه في الأيام القليلة القادمة سيتم إعلان ريفي حماة وحمص خاليين من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتابع: خلال عمليات التمشيط تم العثور على مراكز تعذيب وسجون داخل المدارس والجوامع وصوامع الحبوب ومنازل المدنيين.

وخلال جولة موفد «سانا» في قرية سوحا، أشار العميد قائد عمليات الجيش إلى أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد تنظيم «داعش» الذي أقام في القرية تحصينات منيعة تهاوت أمام خبرة القتال التي اكتسبها المقاتل في الجيش العربي السوري خلال معاركه التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى العقيدة القتالية والوطنية التي يتمتع بها والمرتكزة على إرث نضالي وبطولي للجيش العربي السوري الذي حفل سجله بالانتصارات والبطولات.

وفي ريف حمص الشرقي أفاد مراسل «سانا» بأن وحدات الجيش أطبقت على آخر جيوب تنظيم «داعش» شرق جب الجراح وسيطرت على قريتي براق النشمة والجابرية بشكل كامل.

وبيّن المراسل أن وحدات الجيش سيطرت نارياً على أوكار إرهابيي «داعش» بقريتي الوضيحي وتوينة وبدأت عملية عسكرية برية لاجتثاث آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وفي دير الزور حقّقت وحدات الجيش العربي السوري تقدماً جديداً في عملياتها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بالريف الجنوبي الشرقي وقضت على أحد أبرز متزعميه في الضفة الشرقية لنهر الفرات.

كما سيطرت وحدات الجيش على نقاط جديدة على طريق دير الزور – الميادين بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي وذلك في تقدم جديد من شأنه التمهيد لانتصارات أخرى والتقدم أكثر للسيطرة على مدينة الميادين.

وفي الضفة الشرقية لنهر الفرات ذكر مراسل «سانا» أن وحدات الجيش خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع إرهابيي «داعش» على محور خشام وحطلة فوقاني وأوقعت بينهم العديد من القتلى من بينهم «أمير داعش» الحربي الملقب بـ«أبو أسامة» تونسي الجنسية.

وبيّن المراسل أن سلاح الجو شارك بفاعلية كبيرة في دعم العمليات البرية للجيش على الأرض، حيث دمّر في طلعات مكثفة تحصينات ومقرات للتنظيم التكفيري في قرى وبلدات الجنينة والحسينية وحطلة والموحسن وسعلو والطيبة والبوليل والصالحية.

وذكر المراسل أن الطلعات الجوية امتدت لتشمل محاور تحرك التنظيم التكفيري التي تم رصدها بوسائل الاستطلاع في أحياء كنامات والحميدية والعرضي وخسارات والشيخ ياسين، حيث أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفه وتدمير العديد من العربات والتحصينات.

على صعيد آخر استشهدت امرأة باعتداء إرهابيي «داعش» بالقنابل على حي القصور في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل «سانا» أن طائرة مسيّرة لتنظيم «داعش» الإرهابي استهدفت بعدد من القنابل حي القصور ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 4 مدنيين بجروح.

وبيّن المراسل أن الاعتداء الإرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية في 3 منازل على الأقل داخل الحي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 إرهابي من تنظيم «داعش» في دير الزور خلال الطلعات الجوية لمجموعة الطائرات الروسية المشاركة في الحرب على الإرهاب في سورية.

وذكر الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني أن غارات الطيران الحربي الروسي على مواقع تنظيم «داعش» في الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 304 إرهابيين من «داعش» وإصابة 170 آخرين.

وأوضح كوناشينكوف أن من بين القتلى 7 «قياديين» ميدانيين وعلى رأسهم الكازاخستاني المدعو «أبو إسلام الكازاخي» المسؤول عن تنسيق الأعمال الإرهابية لتنظيم «داعش» في وادي الفرات، إضافة إلى نحو 40 إرهابياً من شمال القوقاز ومجموعة من أخطر القناصين في التنظيم.

وذكر المسؤول العسكري الروسي أن خسائر تنظيم «داعش» الإرهابي لم تقتصر على الأفراد خلال الغارات حيث تم تدمير مركز تدريب للإرهابيين و3 مراكز قيادة و9 نقاط محصنة و8 دبابات و3 مدافع و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير و4 مستودعات ذخيرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن فاعلية غارات الطيران الروسي تساعد الجيش السوري في عملياته البرية المتواصلة لاجتثاث إرهابيي «داعش» على طول نهر الفرات.