ص 2:02 2017/10/4

يزور نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم روسيا في الفترة بين التاسع والحادي عشر من الشهر الجاري للمشاركة في اجتماع اللجنة السورية ـ الروسية حول التعاون الاقتصادي وذلك في مدينة سوتشي.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين لـ«سانا» أن الوزير المعلم سيلتقي أيضاً نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الحادي عشر من الشهر الجاري في سوتشي لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة السورية ـ الروسية حول التعاون الاقتصادي سيعقد يومي الـ9 و10 من هذا الشهر وسيتم خلاله بحث التعاون الثنائي في المجالات كلها.