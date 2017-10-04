ص 2:02 2017/10/4

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف محادثات «أستانا» حول سورية هو تهيئة الظروف المناسبة من أجل الحوار السوري في جنيف والتوصل إلى حل للأزمة في سورية.

وقال بوتين خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد أمس: اتفاقات تخفيف التوتر في سورية توفر الظروف الملائمة للسير على طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس الحوار المباشر بين الحكومة و«المعارضة» وتوحيد جهودهما بما يخدم مصالح القضاء السريع على بؤر الإرهاب وإحلال السلام وصون وحدة سورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستواصل مساهمتها الجدية في محاربة الإرهاب.

من جهة ثانية، دعا بوتين جميع الدول المشاركة فى العمل إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وإزالة الألغام من المناطق السورية المحررة من الإرهاب كمهمة عاجلة، وقال: على جميع من يرغب بإخلاص بإحلال السلام في سورية وشعبها وعودة اللاجئين إلى بيوتهم الانضمام ومن دون شروط مسبقة إلى هذه العمليات تحت إشراف الأمم المتحدة.