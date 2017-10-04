ص 2:02 2017/10/4

جدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سورية سياسياً من دون أي تدخل خارجي، مؤكداً أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده.

وقال حاتمي خلال لقائه أمس في طهران رئيس هيئة أركان النظام التركي الجنرال خلوصي أكار أن ثوابت السياسة الخارجية لإيران مبنية على الحفاظ على تماسك ووحدة تراب جميع دول المنطقة.

وأضاف حاتمي: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعد فشل سيناريو تنظيم «داعش» الإرهابي وضعوا على جدول أعمالهم استراتيجية تقسيم دول المنطقة.

من جانبه قال أكار: ندعم وحدة التراب وتماسك وانسجام سورية والعراق ولا نعترف مطلقاً بأي تغييرات في الحدود، مشيراً إلى المواقف المشتركة بين إيران والعراق وتركيا تجاه انفصال إقليم كردستان في شمال العراق.

إلى ذلك أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الانتصارات التي تحققها سورية بالتعاون مع الحلفاء تنبئ بنهاية تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه سفير سورية في إيران الدكتور عدنان محمود أمس: إن سورية تقوم بدور مهم في مواجهة الإرهاب العالمي.

وأضاف عبد اللهيان: نحن نرى في الأمن السوري أمننا وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي السورية والعراقية وكل بلدان المنطقة بمنزلة الدفاع عن أمن شعوب المنطقة.

ولفت عبد اللهيان إلى أن التنظيمات الإرهابية التي لم تطلق أي طلقة باتجاه الكيان الصهيوني مارست كل أنواع الإرهاب بحق الأبرياء في المنطقة، و«اليوم» الصهاينة يعدّون لمخطط جديد من أجل تقسيم الدول الإسلامية، محذراً من أن هذا المخطط يخدم أهداف تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين وهو موضوع خطر على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد عبد اللهيان الدور المهم الذي يقوم به مجلسا الشعب السوري والشورى الإسلامي الإيراني في تعزيز العلاقات الثنائية، معرباً عن استعداد البرلمان الإيراني لاستضافة مجموعة الصداقة البرلمانية السورية- الإيرانية واللجان التخصصية الاقتصادية البرلمانية.

من جانبه أكد السفير السوري استمرار الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء في دحر الإرهاب في دير الزور ومختلف المناطق حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.