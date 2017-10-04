ص 1:01 2017/10/4

بحث وزير خارجية أبخازيا داور كوفي مع وفد من مجلس الشعب إمكانات التعاون الثنائي بين البلدين.

ونقل المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الأبخازية عن كوفي قوله: شعب أبخازيا متعاطف مع الشعب السوري ونحن نعلم أن هذا الشعب أخذ على عاتقه توجيه الضربة الأولى في الحرب ضد الإرهاب الدولي، مشيراً إلى أنه ولسوء الحظ تحاول الدول الغربية عرقلة جهود روسيا الاتحادية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري الشقيق، كما أنها تعارض بقوة نشاطها على الساحة الدولية، مضيفاً: لكننا على ثقة تامة بأن السلام سوف يعمّ سورية وقد آن الآوان للتوجه نحو حياة بناءة وسلمية.

ولفت كوفي إلى أن الوفد السوري يزور أبخازيا للمرة الأولى بدعوة من قيادة الجمهورية الأبخازية، مشيراً إلى أن وفداً حكومياً أبخازياً زار سورية في آب الماضي بناء على دعوة من الحكومة السورية وتمّ تحديد خطة للتعاون البرلماني الدولي، منوهاً بتطور العلاقات بين أبخازيا وسورية بشكل حيوي خلال العام الماضي.

ونقلت «سانا» عن وزير خارجية أبخازيا قوله: خلال زيارة الوفد الأبخازي في آب الماضي عقد وزيرا الاقتصاد في البلدين اجتماعات بحثا خلالها سبل تنمية التعاون، مشيراً إلى أنه في الوقت الراهن تتم صياغة مقترحات محددة، مرجحاً انعقاد اجتماع في المستقبل القريب بين الخبراء الذين سيناقشون الفرص المفيدة للطرفين.

بدورها قالت رئيسة الوفد السوري سناء أبو زيد: نحن ممتنون لروسيا الاتحادية على مساعدتها لسورية ونشكركم أيضاً على دعمكم للجمهورية العربية السورية.

واستعرضت أبو زيد آخر التطورات في سورية وقالت: إن آخر حدث مهم هو الانتصار في مدينة دير الزور إلى جانب تحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية ما يعني أن الحرب وصلت إلى نهاياتها والانتصار على الإرهاب بات قريباً.