ص 5:05 2017/10/3

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد أمس وفداً من جمهورية روسيا الاتحادية يضم مسؤولين اقتصاديين في الحكومة الروسية وعدداً من مديري وممثلي الشركات الروسية الكبرى برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين سورية وروسيا وأهمية تدعيمها وتعزيزها من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين ولاسيما في مجالات النفط والغاز والفوسفات والنقل والصناعات الدوائية وتطوير الموارد المائية وضرورة وضع آليات عملية لتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية.

وأكد الرئيس الأسد أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وما نتج عنها من عودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق السورية مهدت الطريق لإعادة دوران العجلة الاقتصادية والبدء فعلياً في مجال إعادة الإعمار، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تكون المشاركة في عملية إعادة إعمار سورية للدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

من جانبه أوضح مولودتسوف أن المساهمة في إعادة إعمار سورية تمثل إحدى أولويات الكثير من الشركات الروسية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة في هذا المجال بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد أن روسيا شعباً وقيادة وحكومة مصممة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها حتى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بالقضاء على الإرهاب بشكل نهائي في كل المناطق السورية.

حضر اللقاء الدكتور قيس خضر أمين عام رئاسة مجلس الوزراء والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، والسفير الروسي بدمشق.