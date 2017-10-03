ص 5:05 2017/10/3

أعلن مصدر عسكري أمس عن إعادة الأمن إلى 3 قرى بمنطقة جب الجراح خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في الجيب المحاصر في ريف حمص الشرقي.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي واستعادت السيطرة على قرى القاسمية الشمالية وربيعة ومغيزيل شمال شرق جب الجراح.

وأشار المصدر إلى أن عمليات السيطرة أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحتهم وعتادهم، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الشوارع ومنازل المواطنين.

إلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوماً إرهابياً عنيفاً لتنظيم «داعش» على نقاط عسكرية في محيط مدينة السخنة شرق مدينة تدمر بنحو 70كم.

وذكر مراسل «سانا» في حمص أن وسائط الاستطلاع رصدت رتل آليات لتنظيم «داعش» الإرهابي يتحرك في عمق البادية السورية على محور المحطة الثالثة باتجاه مدينة السخنة.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش وبتغطية من الطيران الحربي تعاملت مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن تدمير 7 آليات على الأقل ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وذلك في منطقة المحزم جنوب غرب مدينة السخنة.

وحاول تنظيم «داعش» الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية التسلل باتجاه مدينة السخنة التي أعاد الجيش الأمن إليها مطلع آب الماضي إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام صمود ويقظة أبطال الجيش الذين أحبطوا جميع المحاولات وكبدوا التنظيم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وفي دير الزور دمّر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات وتحصينات لإرهابيي تنظيم «داعش» في ريف المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري شنّ غارات مكثفة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي «داعش» في مدينتي الموحسن والميادين وقرية بقرص التحتاني وطيبة شامية بريف دير الزور الشرقي.

وفي الريف الغربي لفت المصدر إلى أن غارات سلاح الجو طالت محاور تحرك إرهابيي «داعش» في قرية فيضة بن موينع جنوب غرب مدينة دير الزور بنحو 85 كم.

وبيّن المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل أعداد من الإرهابيين وتدمير عربات مدرعة وتحصينات مجهزة بمرابض مدفعية وهاون.

ودمرت وحدات من الجيش بإسناد الطيران الحربي السوري أمس الأول عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون لتنظيم «داعش» وقضت على عشرات من أفراده في قرى خشام والجنينة والحسينية وحويجة صكر والبوليل ومدينة الموحسن وأحياء الحويقة والجبيلة والشيخ ياسين وكنامات.