ص 5:05 2017/10/3

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني النظام التركي إلى التعاون في مكافحة الإرهاب وخاصة في سورية والعراق والحفاظ على الحدود الجغرافية لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي للمنطقة.

وقال روحاني خلال لقائه في طهران أمس رئيس هيئة أركان جيش النظام التركي الجنرال خلوصي أكار: مكافحة الإرهاب والحفاظ على الحدود الجغرافية يشكلان أهم أهداف التعاون المشترك بين البلدين، داعياً إلى العمل على تعزيز وحدة الأراضي الجغرافية لسورية والعراق ومكافحة الإرهاب فيهما.

من جانبه تحدث رئيس هيئة أركان جيش النظام التركي عن احترام بلاده لوحدة وسيادة جميع دول المنطقة ومن بينها سورية والعراق حسب زعمه، مشيراً إلى تطوير التعاون مع القوات المسلحة الإيرانية في مختلف المجالات بما فيها مكافحة تجارة البشر وتهريب المخدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.

إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحل العاجل للأزمة في سورية يمهّد للحصول على أمن مستدام ويحد من التدخل غير المشروع للقوى الدولية في المنطقة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات أستانا بين إيران وروسيا وتركيا حول الأزمة في سورية.

وأشار شمخاني خلال استقباله رئيس أركان جيش النظام التركي في طهران أمس إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي نشر الفوضى والصراع في المنطقة وبين الدول الإسلامية.

واعتبر شمخاني أن إجراء استفتاء انفصال شمال العراق يساعد على تحقيق أهداف الجبهة الغربية الصهيونية الداعمة للإرهاب التكفيري، كما أنه يعارض مصالح الشعب العراقي ولاسيما الأكراد ويؤدي إلى إضعاف التركيز على محاربة الإرهاب باعتباره أهم تهديد إقليمي.

وشدّد شمخاني على ضرورة احتواء التداعيات المثيرة لعدم الاستقرار في المنطقة وخاصة في العراق من خلال التنسيق الثلاثي بين إيران وتركيا والعراق والهادف إلى متابعة مطالب الحكومة العراقية ومنع التأثير السلبي الناجم عن التطورات في «إقليم كردستان» على عمليات محاربة الإرهاب في العراق.

في سياق متصل بحث سلطان عمان قابوس بن سعيد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية أن الجانبين بحثا أيضاً القضايا الإقليمية ولاسيما الوضع في سورية واليمن والتطورات في شمال العراق.

كما التقى ظريف نظيره العماني يوسف بن علوي وبحث معه عدداً من القضايا المهمة.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن أغلب أعضاء مجموعة «خمسة زائد واحد» والاتحاد الأوروبي يدعمون الالتزام بالاتفاق النووي الموقّع بين إيران والمجموعة ويرفضون إعادة التفاوض حوله.

وقال ظريف بعد وصوله إلى مسقط: إن الأغلبية الساحقة من دول العالم أكدت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم الاتفاق النووي ورفض التفاوض حوله من جديد، موضحاً أن إيران لديها خيارات متعددة رغم أنها تؤيد الالتزام بالاتفاق من الجميع وأنها لن تكون أول من ينتهكه.

ووصف ظريف العلاقات بين إيران وعُمان بأنها ذات طابع خاص، مشيراً إلى أنها جيدة على جميع الصعد وشهدت تقدماً كبيراً في مختلف المجالات خلال الأشهر القليلة الماضية.