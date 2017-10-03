ص 5:05 2017/10/3

ارتقى عدد من الشهداء نتيجة هجوم مجموعة إرهابية بعد ظهر أمس على قسم شرطة الميدان في مدينة دمشق.

وذكر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في تصريح للصحفيين خلال تفقده الأضرار في قسم الميدان أن الهجوم الإرهابي تسبب باستشهاد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي وبعض المدنيين الذين كانوا في قسم الشرطة للقيام ببعض أعمالهم الإجرائية.

وقال الوزير الشعار: إن إرهابيين اثنين استهدفا عناصر الحرس في قسم شرطة الميدان بمجموعة من القنابل ما أدى إلى استشهاد عدد من العناصر، وعلى أثر ذلك فجر أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف على مدخل الباب الرئيسي للقسم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الانتحاري الآخر تسلل إلى الطابق الأول حيث اشتبك مع العناصر وتمكنوا من قتله ليقع بعدها التفجير الثاني بالحزام الناسف الذي كان يرتديه.

ولفت الوزير الشعار إلى أن الإرهابيين استهدفا بهذا العمل الدنيء المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين يعالجون قضايا المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستتابع التحقيق في كامل ملابسات هذا الهجوم الإرهابي وهويات الانتحاريين والإجراءات التي تكشف هوياتهم وجنسياتهم.

وبيّن الوزير الشعار أنه يتم يومياً إحباط أعمال إرهابية من هذا القبيل وسنواصل عملنا في مكافحة الإرهاب حتى اجتثاثه بشكل كامل من جميع الأراضي السورية.

وأوضح وزير الداخلية أن الإرهاب يستهدف شعبنا بكل مكوناته سواء القوات المسلحة ومن بينها قوى الأمن الداخلي، أو الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب بطرق مختلفة سواء عبر صموده أو وقوفه خلف القوات المسلحة، مشيراً إلى أن جميع هذه الأعمال الإرهابية هي أعمال يائسة وسيتم في النهاية القضاء على فلول الإرهاب في كل الأراضي السورية مادمنا مصممين ومصرين على اجتثاث هذا الإرهاب البغيض.

كذلك أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الاعتداء الإرهابي على قسم شرطة الميدان جاء كمحاولة يائسة لرفع المعنويات المنهارة للتنظيمات الإرهابية بعد الهزائم الكبيرة التي ألحقها بها الجيش العربي السوري.

وقال الوزير ترجمان في تصريح له أمس نقلته «سانا»: هذا العمل الإرهابي يندرج في سياق أعمال الإرهاب والقتل الممنهج الذي يستهدف المواطنين السوريين والذي جاء تنفيذاً لأوامر داعمي الإرهاب ومشغليه في إطار المحاولات اليائسة لإطالة أمد الأزمة وزيادة آلام الشعب السوري.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة التي تدعم الإرهاب، مضيفاً: إننا في ربع الساعة الأخير من الانتصار النهائي على الإرهاب ولن نسمح بسرقة هذا الانتصار أو محاولات تشويهه.

وشدّد ترجمان على أن كل هذه العمليات الإرهابية الإجرامية لن تثني الدولة السورية والجيش العربي السوري عن الاستمرار في تحرير وحماية كل ذرة تراب في سورية من رجس الإرهاب.

القيادة القطرية لحزب البعث في اليمن تدين

إلى ذلك أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف حي الميدان، وقالت في بيان إنها تدين وتستنكر العمل الإجرامي الجبان الذي ارتكبته المجموعات الإرهابية ضد قسم شرطة الميدان والذي يأتي محاولة يائسة لوقف ضربات الجيش العربي السوري الموجعة ضد المجموعات الإرهابية وملاحقة فلولها الهاربة بعد فشل المخطط التآمري لقوى الاستعمار والاستكبار العالمي لتقسيم المنطقة وإضعافها. ورأى البيان أنه مهما حاولت تلك الجماعات أن تشن هجماتها الإرهابية التي تستهدف المواطنين وقوى الأمن الداخلي فإنها لن تثني من عزيمة وإرادة القيادة والجيش على مواصلة تطهير الأراضي العربية السورية والقضاء عليهم وعلى مشروعهم وإلى الأبد.

أهالي حي الميدان: الإرهاب الجبان لن يزيدنا إلا التفافاً ووقوفاً خلف الدولة السورية

إرهاب حاقد جبان، يطول مرّة أخرى قسم شرطة الميدان، ليؤكد من جديد أن التنظيمات الإرهابية ومشغليها من أنظمة التخلف والجهل والحقد والتطرف لا يوجد في جعبتها غير الحقد والقتل.

لم يكن عناصر شرطة قسم الميدان، الذين يعتبرون أنفسهم وسط أهلهم وحارتهم لأنهم أمضوا في هذا المكان عدة سنوات.. أكلوا وشربوا مع أهله ليتخيلوا أن تمتد يد الغدر والإرهاب إليهم بعد ظهر يوم أمس، فالهجوم والتفجيران الانتحاريان تثبت من جديد أن الإرهابيين ماضون في ارتكاب جرائمهم الوحشية تنفيذاً لأوامر مشغليهم.

استهداف هذا الحي الآمن كافٍ للبرهنة من جديد على أن الشعب العربي السوري وكل مرتكزات دولته واستقراره هو المستهدف من وراء هذه الهجمات الجبانة.

أبرياء استشهدوا.. وآخرون جرحوا.. ولسان حال الصامدين أن هذا الإرهاب لن يزيدهم إلا عزماً وصموداً حتى دحر الإرهاب من كل بقاع الوطن واستئصاله من جذوره.

إرهابيان قتلا .. تنكرا بلباس عسكري، مزودان بأحزمة ناسفة وقنابل.. استطاعا التسلل إلى قسم الميدان وأطلقا نيران حقدهما بكل اتجاه.. أضرار مادية لحقت بالمكان والممتلكات الخاصة المجاورة، وضحايا هذا الاستهداف الإرهابي أغلبيتهم من عناصر شرطة القسم، وحال سكان المنطقة كحال كل من حضر إلى المكان من الأحياء المجاورة، يستنكرون هذه الأعمال الإجرامية الجبانة الهادفة إلى تعكير صفو الحياة الهادئة في هذا الحي الدمشقي، ومحاولة خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار والأمن الذي يعيشه أبناء الحي بفضل تضحيات وسهر رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ويرى المواطنون أن هذه الهجمات الإرهابية هي محاولة يائسة من جانب الإرهابيين للرد على انتصارات الجيش وقضائه على الإرهابيين وفكرهم التكفيري، مشددين على أن هذه الجريمة الإرهابية لن تثنيهم عن الوقوف خلف الجيش العربي السوري وكل أركان الدولة السورية مهما كانت التضحيات، وكما نهض حي الميدان بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرض لها من قبل فهو اليوم أقوى عزيمة على الصمود والثبات ومعاودة مسيرة الحياة رغم أنف كل الإرهابيين.

تقول فاطمة: إن هذا العمل مدان ومستنكر، وما حصل لا يمكن بأي شكل تبريره، وتضيف: إن قسم الميدان من أكثر أقسام الشرطة تعاوناً مع المواطنين في الحي وتربط عناصره علاقات طيبة بسكان الحي ويشاركوننا في جميع مناسباتنا. لا تجد فاطمة أي تفسير لهذا الهجوم الإرهابي وتعرب عن أسفها لسقوط ضحايا أبرياء يسهرون على راحة الناس.

بدوره يقول أبو ماهر وهو صاحب منشأة صناعية بالقرب من قسم الميدان: سمعنا أصوات إطلاق رصاص كثيف، لم نستطع للحظات رؤية ما يحصل لأننا ارتمينا على الأرض وبدأ الزجاج يتطاير من حولنا، ويضيف: إن إطلاق الرصاص كان من أكثر من جهة.

أما صاحب محل آخر فيقول: رأيت أحد المهاجمين وهو يتنكر بلباس عسكري، ويطلق الرصاص بكثافة باتجاه عناصر حراسة القسم، وفي الأثناء قذف أحد عناصر الشرطة نفسه مصاباً داخل المحل الذي اخترقت جدرانه ثلاث رصاصات.

وقد تم إسعاف المصاب.. ولا يخفي المتحدث تأثّره بما حصل فيصف عناصر القسم بالأشقاء والأبناء الذين نعرفهم حق المعرفة، فهم مشهود لهم بالأخلاق الطيبة والتفاني في خدمة الناس والسهر على راحتهم وحل مشكلاتهم.

ويستغرب أن تتم مهاجمة مثل هذا المكان من الإرهابيين في الوقت الذي ينعم فيه الحي بالسكينة والأمان بفضل جهود وسهر قسم شرطة الميدان.

شاهد عيان من المنطقة ذكر أن أحد الانتحاريين فرَّ باتجاه الشرق وهو يطلق الرصاص الكثيف.

ويتابع: إن هدف الإرهابيين هو القتل وتعكير صفو الحي الذي ينعم بالهدوء، وشهد في الفترة الأخيرة تخفيف الإجراءات الاحترازية لتسهيل حياة المواطنين.

ويقول محمد: سمعت أصوات رصاص كثيف، فحاولت النظر من الباب، فشاهدت عدة أشخاص يرتدون لباساً عسكرياً يطلقون النار باتجاه عناصر حراسة القسم.. وبعدها بلحظات دوّت انفجارات قوية داخل القسم.

ويستغرب محمد هذا العمل الجبان ويقول: إن عناصر القسم معروفون بأنهم يخدمون الحي بكل محبة، ويضيف: إن سمعة هذا القسم وعمله طيبة، مستغرباً أن تمتد يد الإرهاب الآثمة إلى مثل هؤلاء الأشخاص الأبرياء الذين يسهرون على راحة الناس.. ليست المرّة الأولى التي تمتد فيها يد الإرهاب الحاقد إلى هذا المكان، ما يعكس نيات وتخطيط الإرهابيين على النيل منه ومن صموده وتفاني عناصر القسم الأمر الذي يؤكد بالدليل القاطع أن المجموعات الإرهابية التي جبلت على الحقد والكراهية ترفض منطق الحق والعدالة ومفهوم الإنسانية، وما هذه الجريمة إلا رد جبان على انتصارات الجيش ومحاولة يائسة للعبث بحياة السوريين الصامدين والمؤازرين للدولة السورية وجيشها.

مصدر أمني من موقع الاستهداف تحدث لـ«تشرين» وأكد أنه أثناء فترة الدوام الرسمي لقسم شرطة الميدان هاجم انتحاريان تنكرا باللباس العسكري القسم، حيث أطلقا الرصاص بكثافة على عناصر حراسة القسم وتمكّنا من الدخول إليه.

ويشير المصدر الأمني إلى أن المهاجمين قدما من الجهة الجنوبية وفجّرا نفسيهما داخل القسم بعد أن ألقيا القنابل في كل مكان.

ويشير المصدر إلى استشهاد العديد من عناصر القسم وإصابة آخرين.

تصوير: «تشرين» طارق الحسنية