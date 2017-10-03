دمشق ـ دانية الدوس: ص 5:05 2017/10/3

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً استثنى فيه العسكريين الراغبين في الحصول على القروض بكل أنواعها من المصارف العامة مما يسمى «رصيد المكوث».

وكان مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي قد وافق على إعادة منح القروض في المصارف العامة واشترط أن يكون لطالب القرض رصيد مسبق في المصرف يسمى «رصيد المكوث».

يشار الى أن لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على استئناف القروض في المصارف العامة لغاية الإنتاجين الزراعي والصناعي على أن تستمر قروض الدخل المحدود في مصرفي التوفير والتسليف.