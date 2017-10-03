ص 3:03 2017/10/3

ارتكب طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة أمس استشهد جراؤها 45 مدنياً في حي التوسعية بمدينة الرقة.

وأفادت مصادر أهلية لـ «سانا» بأن طيران «التحالف» بزعم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي قام بالاعتداء على مبنيين سكنيين في حي التوسعية بمدينة الرقة ما تسبّب بسقوط أكثر من 45 مدنياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وكان طيران «التحالف» ارتكب أمس الأول مجزرة بحق المدنيين في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور راح ضحيتها 12 مدنياً أغلبهم أطفال ونساء.

ويستمر «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن الدولي بقصف منازل المدنيين حيث وثق في سجل مجازره الشهر الماضي أيضاً قصف منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة واعتداءاته على قرية الشهابات بريف دير الزور ما تسبّب باستشهاد 11 مدنياً من عائلة واحدة.