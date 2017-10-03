ص 3:03 2017/10/3

أكد السفير الأرميني في دمشق أرشاك بولاديان أن العلاقات بين أرمينيا وسورية علاقات توءمة تاريخية ترسخت خلال مراحل وظروف مختلفة وأن بلاده تناشد المجتمع الدولي دائماً لمكافحة الإرهاب في سورية.

ونقلت «سانا» عن بولاديان قوله خلال حفل استقبال أقامه مساء أمس في فندق الشام بدمشق بمناسبة عيد استقلال أرمينيا ومرور 25 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أرمينا وسورية إن بلاده رحبت وترحب بأي مبادرة سياسية تؤدي لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وأنه لا بديل للحوار والتسوية السياسية للأزمة فيها.

ولفت السفير بولاديان إلى سعي بلاده قدر إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب السوري عبر إرسال معونات إنسانية، معرباً عن تفاؤله بحكمة وصمود الشعب والقيادة السورية.

وفي كلمة له أشار معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان إلى الروابط التاريخية والسياسية والعائلية المتينة التي تجمع شعبي البلدين، مشيراً إلى أن سورية فتحت قلبها للأرمن الهاربين من إجرام وبطش النظام التركي الذي ارتكب أحد أبشع الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ.

وأكد سوسان أنه كما استطاع الأرمن تحدي النظام التركي والحفاظ على هويتهم فإن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة يسيران بثبات نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب ووأد السياسات الخبيئة وتطهير أرضنا من شذاذ الآفاق وتجار الدم الذين أرسلهم أردوغان إلى سورية بتواطؤ كامل مع دعاة الديمقراطيات الزائفة وأنظمة الجهل والتخلف من مشيخات النفط الهاربة من العصور الوسطى.

وعبّر سوسان عن تقدير سورية لمواقف شعب وحكومة وقيادة أرمينيا ودعمها في مواجهة العدوان الإرهابي، لافتاً إلى أن سورية تتطلع لرفع مستويات التعاون مع أرمينيا في كل المجالات.

حضر الحفل عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي والدكتور مهدي دخل الله ووزير الصحة الدكتور نزار يازجي ووزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير ووزير الثقافة محمد الأحمد وعدد من أعضاء مجلس الشعب والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة بدمشق ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات وفعاليات اقتصادية ودينية وعلمية وثقافية وإعلامية واجتماعية وحشد من المدعوين.