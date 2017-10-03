د.يسرى المصري ص 2:02 2017/10/3

لماذا لا يكون هناك قانون للمواطن يعرف به حقوقه عند دخوله مؤسسة أو وزارة، مثلاً أن يكون هناك موظف لاستقباله ومساعدته وإرشاده لينجز الهدف الذي جاء من أجله، أيضاً أن يكون هناك مكان يستريح فيه إذا ما تطلب عمله بعض الانتظار والوقت وأمور أخرى تتعلق بترتيب الدور وعدم التعامل بمعايير مختلفة مع المراجعين، وانتهاء بحقوق المواطن بالإبلاغ عن الشكوى إذا أساء الموظف معاملته أو أساء السلوك معه.. أو تعرّض لابتزاز أو غير ذلك..

لا نريد بلاغاً أو تعميماً، وإنما الحق للمواطن في المساءلة بموجب أحكام القانون في حال تمت الإساءة إليه.

نتحدث كثيراً عن الإصلاح، عن تسهيل الإجراءات، عن مشاركة المواطن، عن تفعيل دور الشباب، ونناقش كثيراً في المؤتمرات والندوات وورش العمل، لكننا لا ننجز فعلاً على أرض الواقع، وكأننا نهدر ونسفك أفكارنا وأحلامنا ووقتنا، ونغرق في الأمور النظرية، ونتعمق في الأمور الفكرية، ونحتدّ بالنقاش حتى أننا لا نكاد نرى أمامنا؛ كمن يركب سيارة زجاجها الأمامي مطلي باللون الأسود لا يريد أن يرى الواقع كما هو، يكتفي بالتحليل والتنظير وتوقّع ما خلف الزجاج وأي خطأ يحدث بالطبع ليس هو المسؤول عنه، وإنما الأخطاء تكون بسبب الظروف المحيطة.

هناك بدل التفكير الاستراتيجي أخطاء تراجيدية بحق المواطن، ذلك الذي يبحث عن فرصة عمل، وذاك المهجّر والمعيل والمحدود الدخل، وترى بعض الجهات أن الحرب والحصار يجعلان من الصعب التوجّه إلى الجوانب الإنسانية التي هي تحصيل حاصل للخطط الاجتماعية والاقتصادية، لكن قولوا لنا: عندما نحول المواطن إلى كائن يائس قليل الحيلة ينتظر طوق نجاة.. مَنْ سيقوم بإدارة مشروعاتنا وتنفيذ خططنا وتشغيل آلات المعامل وزراعة الأرض؟! نحتاج إلى سياسيات تراعي جميع الجوانب، ولاسيما الإنسانية والمعيشية، لتكون جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات الأخرى، ورغم أننا نقدّر ونلمس جهوداً حقيقية للإعمار، لكننا نؤكد أن الإنسان أولوية، والاستثمار في الإنسان بشكل سليم يعطي مردوداً أكثر من الاستثمار في بئر نفط..

ليست البنى التحتية فقط من أصابها الضرر والخراب بفعل الإرهاب، وإنما المواطن تضرر بمختلف الأضرار وأشدها قسوة وشراسة، ونأمل ألا نترك المواطن وحيداً في وجه الحرب النفسية وضغوط الحصار التي يعانيها بعد الحرب الصلبة التي اقتربت من نهايتها.