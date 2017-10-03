ديما الخطيب - ت: عبد الرحمن صقر ص 2:02 2017/10/3

كما الريشة تعكس دواخل الفنان التشكيلي وتكشف ثقافته البصرية وحسه الجمالي، كذلك تفعل الصورة، فهي ترجمة حرفية لعين الفنان، تنضح بثقافته وفكره وبيئته الجمالية ودراسته الأكاديمية.

«سورية موطن الجمال» عنوان شائق كان أكبر من محتويات المعرض الذي نظمه نادي أصدقاء الكاميرا بالتعاون مع «جمعية الندى للتنمية» برعاية وزارة الثقافة في المركز الثقافي العربي في كفرسوسة، ولربما كان من الأجدر تسميته بمعرض «آل سالم»! فقد ضم ما يقارب الستين لوحة معظمها من تصوير عائلة سالم!.



المعرض كان خاوياً على عروشه في اليوم الثالث لافتتاحه، وقد تعودنا خواء مثل هذه المعارض –على أهميتها- بعد ساعات من افتتاحها، وفي ذلك منحى بحثّي آخر.

أشرف على تنظيم المعرض الفنان محمود سالم، وقد تناول عدّة مواضيع تراوحت بين الطبيعة الصامتة والشخوص البسيطة والظلال وبعض الآثار، لكن معظم الصور المعروضة كانت قديمة، سبق أن رأيناها في معارض أخرى، إلى جانب تجاهل المعرض السنوات السبع العجاف التي مرت على سورية، وكأنها لم تكن!.

المستوى العام للمعرض كان متوسطاً، إذا ما تناولناه من الناحية الاحترافية، فقد اختار المشرف أن يخلط صور الفنانين المحترفين بالهواة، لتحمل الصور الاحترافية القوية بقية الصور الضعيفة، لكن الفرق كان واضحاً حتى لغير المختصين، فقد تميّزت الصور الاحترافية من دون قصد، فعين الفنان وثقافته وفكره وتذوقه للجمال وأكاديميته كانت واضحة حتى في مراعاة شروط الصورة ودقتها وأبعادها وظلالها وألوانها، إلى جانب الفكرة المختلفة والمميزة للفنانين المحترفين، ونذكر منهم، خلدون الخن الذي صوّر رجلاً متشرداً في جلسة استراحة قصيرة، ونسرين بامية التي صوّرت الفنان فاخر قدسية جالساً أمام أحد محال دمشق القديمة، وسمير حاج حسن وقدم صورة لقلعة مأخوذة من الماء -حلبية وزلبية على الأرجح-، ومحمود سالم قدم لوحة لأشجار ملونة بألوان نارية ولينا زيتون التقطت صورة لنصب الشهداء في ساحة المرجة محوطاً بحمام لحظة طيرانه، مع طفلة جميلة بملابس رثة تراقب المشهد بحماس بريء، ومحمد ستيتية الذي شارك بصورة قريبة لسنبلة قمح مشغولة باحترافية فنية عالية، وسيمون بطحوش الذي صور امرأة جميلة ترقص على المسرح تائهةً بين نشوة الرقصة واحترافية المسرح، وسعاد العائدي التي شاركت بلوحة طبيعة صامتة –صحن فاكهة- بإضاءة وألوان متفردة وجذابة، إلى جانب صور جميلة لمبتدئين في فن التصوير لكنها جيدة مثل لوحة ديما وقيع الله التي صورت ظلها بطريقة ذكية وبجانبها طفل يشير إلى كاميرتها بفضولٍ وإصرار.



علي نفنوف قدم أيضاً المشاركة السريالية الوحيدة لورقة شجر على سطح الماء، وصور مصطفى سالم أطفالاً يرسمون ويتأملون على ضوء الشموع لكن الاصنطاع فيها وصلنا للأسف، كما لعبت سعاد العائدي وأمل محرّم على جمالية الظل في لوحتين جيدتين.

المعرض ارتكب عدّة اخطاء بحق الكاميرا منها صورة لجهاد العابدي مشغولة ببرنامج «الفوتوشوب» للصخور والبحر وهو من الأمور غير المرغوبة في الصور المشاركة في المعارض، إلى جانب بعض الصور التي بدت وكأنها ملتقطة بكاميرا هاتف جوّال، وبعض الصور التي بدت وكأنها مسحوبة من الإنترنت، كذلك كانت طريقة تعليق بعض الصور مخزية، فقد ألصقت بطريقة رديئة ما تسبب بوقوع بعضها أرضاً.

فرفقاً بفن التصوير يا فنانينا.