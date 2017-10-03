مالكا- بشار محمد ص 2:02 2017/10/3

دخلت تحضيرات منتخبنا الوطني مرحلة الجد والحسم مع اقتراب موعد اللقاء المرتقب أمام نظيره الأسترالي في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018 واكتمال عقد المنتخب للمرة الأولى في المعسكر الماليزي في ولاية مالاكا.

أجواء المنتخب تدعو للتفاؤل والثقة بقدرة نسور قاسيون على التحليق عالياً في سماء مالكا باتجاه سيدني والتركيز على كسب العلامة الكاملة يوم الخميس وبشباك نظيفة.

شباك نظيفة

وفي هذا الشأن أكد المدير الفني للمنتخب أيمن الحكيم أن اللقاء صعب لكنه غير مستحيل ومن استطاع أن يهزم ويتعادل مع أقوى منتخبات الصف الأول في القارة الآسيوية لن يكون عادياً أمام منتخب أستراليا الوافد للقارة الصفراء.



وأشار الحكيم إلى أن التدريبات بدءاً من مران أمس المسائي أخذت المنحى الجاد بالنسبة لاكتمال عقد المنتخب والتركيز على الكيفية والأسلوب الذي سنواجه به منتخب أستراليا المتخم بنجوم الدوري الأوروبي .

وقال الحكيم لـ «تشرين»: الواقعية والموضوعية والتركيز هي أدواتنا أمام الخصم الأسترالي وسنلعب للفوز ولاشيء آخر مع الحرص على عدم تعرضنا لهدف, وهذا مهم جداً في مباريات كهذه وهي فرصة تاريخية لنا لكتابة تاريخ جديد ومشرق للكرة السورية.

وتابع الحكيم: نملك أحد أهم خطوط الهجوم في آسيا ونعاني غياباً في خط الدفاع لكن ثقتي كبيرة بالجميع على تحقيق الغاية وهي الفوز ولا شيء آخر وإن لم يكتب لنا الفوز فالتعادل السلبي بالحد الأدنى برغم أن عملنا يتركز على كسب العلامة الكاملة.

وعدّ الحكيم أن وصول نسور قاسيون لهذه المرحلة الاستثنائية في التصفيات المونديالية جاء نتيجة عمل شاق وجهد كبير من قبل فريق العمل بدءاً من القيادة الرياضية واتحاد الكرة مروراً بإدارة المنتخب والجهاز الفني الوطني واللاعبين، مضيفاً: ما حققناه إنجاز يقارب الإعجاز ولن ندخر جهداً لاستكمال لوحة الفرح الوطنية التي غطت كامل الجغرافيا السورية بعد التأهل للملحق.

دراسة متأنية

وقال الحكيم: درسنا المنتخب الاسترالي بعناية واليوم سنضع المنتخب بصورة كل نقاط قوة وضعف الأستراليين والكيفية التي سنوقف بها خطورتهم ولاسيما الأطراف وذلك من خلال استعراض وتحليل مقاطع فيديو تم تقطيعها ومنتجتها من قبلنا كجهاز فني وطني وبمشاركة فاعلة من قبل مساعدي طارق جبان كذلك سيتم عرض مقاطع خاصة بمباراتنا مع إيران وتوضيح الأخطاء التي حدثت لتلافيها.



وختم الحكيم:ثقتي كبيرة بنسور قاسيون على تحقيق المراد والتوجه نحو لقاء الإياب بثقة وجدارة.

حلم وطن

وفي السياق ذاته عقد نائب رئيس اتحاد الكرة – مدير المنتخب فادي الدباس اجتماعاً مع بعثة المنتخب الوطني بعد اكتمال جسم المنتخب بانضمام بقية اللاعبين وتحدث عن أهمية اللقاء بالنسبة للسوريين جميعاً وبالنسبة لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب، وجدد الدباس ثقة القيادة الرياضية واتحاد الكرة بجهود الجهاز الفني الوطني وباللاعبين رجال المنتخب .. رجال الوطن على تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الذي سيرسم مسار الإياب في سيدني .

وتابع الدباس: التصفيات وما تلاها باتت خلفنا والتركيز ينصب فقط على مواجهتي أستراليا وهي مباراة من شوطين الأول هنا على أرضنا المؤقتة والثاني في سيدني وعلينا التفكير في كل شوط على حدة.

وأضاف: نثق بكم كثيراً وما نتابعه من حملة وطنية إعلامية وجماهيرية خلفكم تؤكد أن المباراة هي فرحة وطن لتحقيق حلم وطن طال انتظاره ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم ووصولنا إلى هذه المرحلة بعد أعوام من الجهد وتحمّل مشقة الغربة واللعب خارج الأرض والظروف الصعبة ستزيدنا وستزيدكم إصراراً على تحقيق الفوز .

النسور يحلّقون

وفي كواليس أروقة وبهو فندق Equatorial Melaka وفي أحاديث نسور قاسيون بعد اكتمال صفوفهم نتلمس ثقة رجال المنتخب بتحقيق نتيجة إيجابية تترك أثراً طيباً في نفوس السوريين ولسان حالهم يقول: سنلعب للفوز لتحقيق حلم شعب يستحق أن يفرح ويليق به الفرح.

وفي شأن متصل اكتمل أمس وصول بقية أفراد بعثة المنتخب بالتحاق مؤيد عجان وعلاء شبلي وفراس الخطيب ومحمود اليوسف ومارديك مردكيان ومحمود المواس وسبقهم عمر خريبين وعمر السومة ووصل في وقت متأخر كبرئيل صومي.

صومي حاضر

وبخصوص مشاركة اللاعب كبرئيل صومي فإن إدارة المنتخب راسلت الاتحاد السويدي والأوروبي رسمياً بكتاب للاستفسار عن قانونية إشراكه كذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

والأمور جاهزة لمشاركته والمراسلات رسمية, كذلك هناك تعهد خطي مكتوب من قبل اللاعب المغترب كبرئيل صومي على صحة المعلومات التي أوردها بخصوص عدم تمثيله أي منتخب.