جواد ديوب ص 2:02 2017/10/3

تتحفنا مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات بأرقامٍ قياسية عالمية دخلت التاريخ قمْزاً وقفزاً من دون أي تردّد، بل انحشرت في موسوعة «غينيس» التي باتت مملوءة للشفّة بما هبّ ودبّ من أقصر رجل وأضخم امرأة وأطول شارب وأبشع وجه… لكن ما من أحدٍ من «لجنة التحكيم وخبراء الموسوعة» سجّلنا في تلك الوثائق على أننا الأكثر صبراً والأطول بالاً على أداء الجهات الخدمية والوزارات المختصة، وأننا رغم كل تراكمات المشكلات التي هدّت حيلنا، والإهمال الذي يسلقنا ويشوينا، والتبريرات والوعود المتكررة التي تُخدِّرنا وتنفّس بالونات غضبنا… ما زلنا المواطنين ذوي الابتسامة الأعرض في العالم.

ربما لأن «الأدلة واضحة وصريحة» ولا تحتاج إثباتات «خرندعية» و«ميزورات» تقيس وتفصّل على مقاس رغبات المعنيين الذين في لحظة استجواب إعلامي استقصائي على الهواء مباشرةً يتحولون من الشخصيات الأكثر تسلّطاً في دوائر خدماتهم إلى الأشخاص الأكثر تواضعاً وطيبةً وتمسكناً في الكون، بل يتحولون كما «هاروت وماروت» إلى سَحَرةٍ قادرين على تلبية حاجات المواطنين بتلفون واحد وغداً صباحاً… إذ لا يعقل أن يبدوا أمام عدسة الكاميرات الكشّافة والفاضحة على خطأ؛ والمواطنون الذين يشتكون و«ينقّون» من سوء خدمات التزفيت والهاتف والكهرباء والماء وعدم وجود مدرسة تتسع لأطفال الغد المزهر.. على حقّ؟!..

ويا خوفي من عتم الليل.. عفواً.. من أن يكون كلامُ الليل مدهوناً بالقشطة والعسل وماء الورد، وسيعلوه غبار وشحّار النهار الآتي، وتبقى مشكلاتنا من دون حلّ.. وأن الأمر الوحيد الذي سيحلّه المعنيون هو ركبنا ومفاصلنا!.

لكن ومن الآخر.. فإن هذا الاستقصاء الإعلامي الحيّ والمباشر بين الناس والمسؤولين ضروري جداً، وربما كان من الأجدى لو بدأنا به «من الأول» لكنا قلّلنا من مرارات الفقدان التي دخلنا بها موسوعة الحزن العالمي.

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