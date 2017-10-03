نهلة سوسو ص 2:02 2017/10/3

تلبّثتُ أرنو إلى الزّوارق الخالية في أرض الخراب، والضّفّةُ الأخرى على مرمى من مجاذيفها عزيزةٌ، مستحيلة، يعمُّها صمت الموت، قبل أن تدندن ضوضاء لم تترك الرّجال طويلاً، ظلالاً مبهمة، لأنّ الشمسَ غمرتْهم وهم يمدّون جسراً، ما فَتِئ أن انبسط سريعاً.. عريضاً.. مستقيماً.. ثابتاً فوق الماء، كذلك اللّحاف المطرّز الذي مدّته جدّتي بيديها الطّريّتين، حين أنجزَتْ آخر قطبة منه وفاح برائحة الصّابون المقطّع في صندوقها، وقبل أن ترمش عيني ويختفي وميضُ الذكرى كان الجسر قد وصل الضّفّتين كأنّه لأمَ جرحاً، وعبره الرّجال وانسابت تحته الزّوارق بإيقاع سلْس متّجهةً إلى غياض الأسَل والنّخيل ومغاور اللّصوص أيضاً!.

سأقول لك، أنا المنكسرة حتّى وهْنِ الضّلوع التي تحمي قلبي، لقد عشتُ على فالق الزّلزال سبعَ سنوات طوالاً وبرغم ما أحدثه من خسائر وفواجع، لم أشعر بأنّ أجزاءً منّي تتهاوى إلا حين يتهاوى جسرٌ تحت ضربات العدوّ ولم أُحسِن إحصاءَ المفقود من منازل وقرى وسكك حديديّة ومحطّات حراريّة وأسواق ومدارس ومساجد وكنائس كما سكنني هاجس تلك الجسور وهي تهوي وتبقى أشلاؤها معلّقة كجثّةٍ لن تعرف سكينة المدافن! كنتُ أعدّها حين تُدَمَّر واحداً إثْرَ آخر، كأنّني أُقَطَّعُ حيّةً ويفقد بدني أعضاءه النّازفة! ألا يُفضي الجسر إلى الضّفاف؟ ألا يصل اليومَ بالغد؟ أليس وريداً يرمّم المسافات بين البشر ويجفّف أوهام القفار حتّى لو تزيَّت بوعود الماء؟ كان العدوُّ يعرف جيّداً ماذا يفعل بجسدنا الحيّ، ويواصل فعل الغدّار الجبان الذي يستغلُّ انشغال أهل البيت بحريق، حتّى إذا، ما انطفأ وجدوا أنفسهم معزولين، وفناء بيتهم انخسفت به الأرض وباتت أسوار الماء قبرهم الجماعيّ! كان قلبي يَجِفُ مع سقوط كلّ جسر فأغمض عيني حتّى لا أرى حجارتَه تقطر دماء العمّال وعرق المهندسين وتبكي أصداء خطا من عبروه مع حصاد مواسمهم ومواكب أعراسهم، وعَدْو أطفالهم يحملون حقائبهم المدرسيّة، وأصيخ السّمْع أستردُّ قصص الجسور في مدن العالم العريقة، ويا لتلك الجسور التي تفوق الأهرامات وأقواس النصر والقصور لأنّها ما كانت لتنهض لولاها! تعال وانظر إلى المعجزة التي تحقّقت بساعات.. انظر إلى الجسر الذي امتدّ جاذباً كلّ ضوء الشّمس الحيّ كالحياة! – أنت محقّة! العدوّ يدمّر والصّديق يعمّر! – وأيُّ صديق! ليس هذا الجسر أولَ جسوره وإلا كيف كنتُ سأقف على ضفاف بحيرة البجع وأتجوَّل في بستان الكرز وأرى المراكب في نهر الفولغا وأسمع لغط السّاهرين في قرية ديكانكا وأبحث عن ظلّي في غابات البتولا الشّاسعة وكسارة البندق ترتجف من البرد وهي بدانتيل باليه مسرح البولشوي؟ كيف كنت سأقرأ حكايات ألف ليلة وليلة الممتعة بعد أن زارت تولستوي وعادت من صومعته بقفّازات من فرو أرنب وبندق ذهبي بيد سنجاب؟ – كم أيقظتِ مواجع الحنين إلى دور النّشر التي غذّت مكتباتنا بروائع الأدب الرّوسيّ، سيّد الأدب الإنسانيّ! – لا أحسب أنّ تلك الجسور انقطعت عبر أزمنة «الإيديولوجيّات»، منذ افتتاح مدارسهم في بلاد الشّام، ومنذ أقبلوا إلينا مع ثقافات جمهوريّاتهم ولم يطوّبوا فيها لير مونتوف أكثر من رسول حمزتوف وجنكيز إيتماتوف..

كان النهر الذي فاض في ذاكرتي ماءً وأنداء قد أضحى أرضاً صلبة يحرثها جيشنا الباسل ويهيّئها لشجر الغار!.

