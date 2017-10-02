ص 3:03 2017/10/2

قضت وحدات من الجيش خلال عملياتها العسكرية المتواصلة لاجتثاث تنظيم «داعش» من ريف دير الزور على العشرات من إرهابيي «داعش» ودمّرت مقرات ومرابض مدفعية هاون للتنظيم التكفيري الذي تلقى أمس ضربات دقيقة على أيدي بواسل الجيش شرق مدينة السخنة والجيب المحاصر بريف سلمية الشرقي.

وفي التفاصيل، دمّر الطيران الحربي السوري مواقع محصنة وآليات لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خلال العمليات العسكرية المتواصلة لاجتثاث التنظيم من ريف دير الزور.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري شن أمس غارات مكثفة على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيي تنظيم «داعش» في قرية البوليل ومدينة الموحسن بالريف الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الغارات أدت إلى القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون.

إلى ذلك لفت مراسل «سانا» في دير الزور إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داعش» على محوري خشام – حطلة فوقاني والبوعمر بالريف الشمالي الشرقي والشرقي ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم.

وبيّن المراسل أن الضربات الجوية والمدفعية على مواقع ونقاط وتحركات تنظيم «داعش» في قرى خشام والجنينة والحسينية وحويجة صكر وأحياء الحويقة والجبيلة والشيخ ياسين وكنامات أسفرت عن تدمير مراكز «قيادة» ومقرات وتحصينات و3 آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

ودمّرت وحدات الجيش العربي السوري أمس الأول 5 عربات مفخخة لتنظيم «داعش» وأحبطت هجماته الإرهابية على نقاط عسكرية بمنطقة الثردات على طريق الميادين – دير الزور وفي محور المريعية – البوعمر.

وفي ريف حمص الشرقي، كثّف سلاح الجو من ضرباته على نقاط انتشار إرهابيي تنظيم «داعش» وخطوط إمدادهم شرق مدينة السخنة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيم الإرهابي وتدمير آليات لهم بعضها مدرعة وأخرى مزودة برشاشات ثقيلة إضافة إلى مرابض مدفعية وهاون.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري قد بسطت سيطرتها الخميس الماضي على قريتي الشيحة ورسم العقيدات شمال قرية الشنداخية بنحو 12 كم في ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» فيهما.

أما في ريف حماة فقد نفّذ سلاح الجو السوري سلسلة طلعات على مقرات وتحصينات لتنظيم «داعش» الإرهابي في الجيب المحاصر بريف سلمية الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي السوري وجّه ضربات مركزة على تجمعات وخطوط إمداد لإرهابيي تنظيم «داعش» في قرى العكش وأبو حنايا ورسم العبد وجنوب شرق بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أصابت أهدافها بدقة وأسفرت عن إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف التنظيم الإرهابي وتدمير عدة عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومرابض مدفعية وهاون.

ويتخذ تنظيم «داعش» الإرهابي من هذه القرى منطلقاً للاعتداء على مدينة سلمية بالقذائف الصاروخية والتي تسببت خلال الأشهر الماضية بارتقاء العديد من الشهداء ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.