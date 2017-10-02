ص 3:03 2017/10/2

أكد رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ أن العلاقات السورية ـ الروسية أساسها الاحترام المتبادل، لافتاً إلى أن هذه العلاقات ساهمت في تحقيق الكثير في المسار السياسي في عمليتي أستانا وجنيف لحل الأزمة في سورية.

ونقلت «سانا» عن الصباغ قوله في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس: العلاقات القوية التي تجمع سورية وروسيا مستمرة منذ سنوات وترسخت في الحرب المشتركة ضد الإرهاب التي يخوضها البلدان والحلفاء نيابة عن كل العالم وحماية لكل العالم.

وأشار الصباغ إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الروسي إلى جانب الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب في سورية، مبيناً أن دماء الشهداء الروس الذين ارتقوا على أرض سورية لا تقارن بأي دعم بالعتاد ولا تقدر بالمال.

وشدّد الصباغ على وحدة الشعب السوري بكل أطيافه ووحدة الأراضي السورية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به روسيا بدعم المصالحات المحلية في سورية.