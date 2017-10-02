ص 3:03 2017/10/2

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي الروسي برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة في روسيا الاتحادية تنمية وتطوير الواقع الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري بين سورية وروسيا والاطلاع على المشروعات الاستثمارية في سورية ولاسيما المتعلقة بإعادة الإعمار.

وتمّ خلال اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في جميع المجالات والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة السورية- الروسية خلال الأيام المقبلة واستعراض المباحثات التي جرت بين الجانبين في مجالات النقل والنفط والطاقة والموارد المائية والكهرباء والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد السوري وتعافيه.

كما جرى بحث التعاون القائم بين البلدين في مجالات استخراج الغاز والنفط وتدريب الكوادر البشرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية التي تشتهر بها سورية وإقامة مكتبي تمثيل دائمين معنيين بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات نوعية في مجال الطاقة الكهربائية من شأنها تحسين موارد الطاقة، إضافة إلى العمل على تسجيل الأدوية الروسية في وزارة الصحة السورية.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تسعى جاهدة لتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة لتطوير أواصر علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا الاتحادية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز صمود الشعب السوري في تصديه للإرهاب، مجدداً تأكيد أن الشركات الروسية ستكون حاضرة بشكل قوي في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية.

وبيّن المهندس خميس أن الحركة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها سورية تأتي تتويجاً للانتصارات التي يسطّرها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية في تصديه للإرهاب والدفاع عن سيادة بلده، معرباً عن تقدير الشعب السوري لكل الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبه طوال سنوات الحرب وفي مقدمتهم الشعب والقيادة الروسية.

من جانبه أكد مولودتسوف أن بلاده مهتمة بالحصول على الفرص الاستثمارية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، معرباً عن أمله بأن يمتد التعاون ليشمل جميع المجالات الخدمية والاجتماعية والثقافية.

واستعرض مولودتسوف المباحثات التي قام بها الوفد الروسي خلال زيارته عدداً من الوزارات السورية والنتائج التي خلصت إليها، مشيراً إلى أنه بوجود شعب مفعم بالحياة والإرادة ومتمسك ببلده كالشعب السوري لا بد للاقتصاد السوري أن يتعافى ويعود إلى ما كان عليه قبل سنوات الحرب.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد بحث مع الوفد الحكومي الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا الاتحادية في المجالات كافة بما فيها مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.

وتناول اللقاء مساهمة روسيا الاتحادية الصديقة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ أكثر من ست سنوات بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة السورية- الروسية خلال الأيام المقبلة في روسيا الاتحادية.

وحسب «سانا» فقد أعرب الوزير المعلم عن تقدير سورية الكبير للدور الذي تقوم به روسيا الاتحادية في مساعدة سورية على مواجهة العدوان الإرهابي الذي تتعرض له، مؤكداً أن سورية مستمرة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه وهي تشهد حالياً الفصل الأخير من هذا العدوان وتتجه بخطا ثابتة نحو إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون بمساعدة حلفائها وأصدقائها وذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه.

بدوره أوضح مولودتسوف أن زيارة الوفد إلى سورية تهدف إلى إجراء مباحثات متكاملة وبناءة مع الحكومة السورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وروسيا الاتحادية وأيضاً تعزيز مقومات صمود سورية في مواجهة الإرهاب، مؤكداً أن روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعباً ستواصل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لسورية الصديقة وتساهم في إعادة إعمارها من أجل عودة الاستقرار والسلام إليها.

حضر اللقاء الدكتور محمد أيمن سوسان معاون الوزير وأحمد عرنوس مستشار الوزير والدكتور بسام درويش مدير إدارة أوروبا ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين بالإضافة إلى سفير روسيا الاتحادية بدمشق.