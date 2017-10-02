ص 3:03 2017/10/2

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة ضابط روسي متأثراً بجروح أصيب بها بسبب انفجار لغم في مدينة حماة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته «سانا» بأن العقيد فاليري فيديانين فارق الحياة في المستشفى العسكري الرئيسي التابع للوزارة في موسكو متأثراً بجروح أصيب بها أثناء خدمته في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن العقيد فيديانين أصيب بجروح بسبب انفجار لغم تحت سيارته أثناء قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي مقتل الفريق فاليري أسابوف الذي يرأس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سورية بسبب انفجار قذيفة أطلقها إرهابيو «داعش» في دير الزور.

وتشارك روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية منذ أيلول عام 2015 وتمكنت خلال هذه الفترة من تكبيد تنظيم «داعش» الإرهابي خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.