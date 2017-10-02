دمشق ـ دانية الدوس: ص 3:03 2017/10/2

لليوم الثاني على التوالي تابع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مناقشة الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في العام القادم ليقرها بمبلغ 825 مليار ليرة سورية.

وفي البداية تمت مناقشة خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تضمنت: صيانة المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتوريد باصات نقل داخلي ودعم مجالس المدن والبلديات وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية، وتتوزع الاعتمادات على الإدارة المركزية والمصالح العقارية وشركات النقل الداخلي ومجالس المحافظات والمدن.

وتركز خطة الإدارة المركزية على تنفيذ 31 منطقة صناعية وحرفية في المحافظات وتأمين آليات لرفع النفايات وكذلك تأسيس شبكة ربط حاسوبي مع المحافظات وصيانة 1438 مدرسة وتأهيل 355 مدرسة وتأهيل 767 كيلو متراً من الطرق واستكمال تنفيذ 948 كيلو متراً من الطرق وتأهيل 14 مركزاً ثقافياً و14 وحدة إرشادية وتأهيل 12 مشفى و50 مركزاً صحياً و8 عيادات شاملة وتنفيذ 167 مخططاً تنظيمياً و3 مجمعات حكومية.

وحول خطة وزارة الإدارة المحلية بيّن رئيس مجلس الوزراء أن أداء الوزارة شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات وكانت هناك خطوات نوعية في بعض الوحدات الإدارية وهناك وحدات أخرى تحتاج إلى جهود كبيرة في مجال التنمية والخدمات، لافتاً إلى ضرورة وجود رؤية جديدة لعمل الإدارة المحلية وخاصة فيما يتعلق بصيانة المدارس وتأهيل مخافر الشرطة لكونها تشكّل النواة الأساسية التي تسهل عودة الأهالي إلى مناطقهم التي هجّروا منها بفعل الإرهاب، مبيناً أن تأهيل كل المدارس في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري ستكون في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال العام القادم.

وتركزت المناقشات حول الخطة على ضرورة زيادة اعتمادات صيانة المدارس وخاصة لمحافظتي حلب ودير الزور واعتمادات وحدات معالجة النفايات الصلبة وتأهيل المناطق الحرفية والصناعية ودعم مكاتب الشهداء في المحافظات.

وناقش المجلس خطة وزارة الإعلام وموازنتها الاستثمارية للعام القادم وتتضمن انجاز مشروع الإرسال الرقمي وتعزيز معهد الإعداد الإعلامي من ناحية التدريب وتنمية المهارات البشرية للعاملين في قطاع الإعلام وتحسين الحالة الفنية للتجهيزات والتقنيات اللازمة للمؤسسات التابعة للوزارة وإنشاء قناة مصورة لوكالة «سانا» ودعم مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ودعم خطة الإعلام التنموي.

وحول خطة وزارة الإعلام أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإعلام أثبت وجوده خلال الحرب وكان مكوناً أساسياً في الدفاع عن سورية واستطاع أن يصمد، ما يحملنا مسؤولية للنظر برؤية جديدة لهذا القطاع لتحقيق التنمية وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء الإعلامي في جميع مفاصله، موضحاً أن الحكومة تدعم خطة الوزارة وستقدم لها الدعم اللازم للانتقال إلى واقع أفضل في هذا المجال.

واعتبر المهندس خميس أن الإعلام من أهم الأسلحة التي يجب استخدامها لدورها في تحصين الفكر ورفع مستوى الوعي عند أبناء الوطن، مبيناً أهمية أن يظهر الإعلام قوة الدولة في جميع النواحي.

وناقش المجلس خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تركز على تحقيق التنمية والتوسع بتأمين السكن للمواطنين ودعم شركات الإنشاءات العامة لتأمين الآليات والمستلزمات اللازمة للقيام بدورها.

وناقش المجلس خطة وزارة التعليم العالي التي تشمل إنجاز عدد من المشروعات في الجامعات والمعاهد والمشافي التابعة للوزارة ومنها إنجاز المعهد التقاني البيطري في حماة ومشروع جامعة طرطوس وشراء جهاز طبقي محوري لمشفى المواساة وترميم الطابقين 4 و5 في المشفى، إضافة إلى شراء جهاز قثطرة وجهاز طبقي محوري لمشفى حلب الجامعي وصيانة الوحدات السكنية في جامعة حلب واستكمال تنفيذ الأعمال في جامعة البعث وبناء وحدة سكنية في المشفى التعليمي بجامعة تشرين.

وفيما يخص القطاع الصحي لفت المهندس خميس إلى أهمية الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال سنوات الحرب في تعزيز صمود الدولة والمواطن السوري، موضحاً أنه رغم ما تعرض له من تدمير وتخريب ممنهجين إلا أنه استمر في تقديم الخدمات وكان أحد العناوين المهمة لقوة الدولة السورية.

وناقش المجلس خطة وزارة السياحة واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تركز على إدارة وتطوير الاستثمار السياحي من خلال الاعتماد على الدراسات التخطيطية وتفعيل هيئة تنفيذ المشروعات في الوزارة بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد والتركيز على إدارة وتطوير الاستثمار وتنفيذ البرنامج الوطني للجودة وتدريب وإعداد الكوادر العاملة في القطاع السياحي.

ومن المشروعات التي تتضمنها الخطة تحويل بعض الأراضي التابعة للوزارة إلى مشروعات ومدن سياحية وتمويل خطط لجذب الاستثمارات في رأس البسيط ووادي قنديل وتجديد بعض الفنادق وإقامة سوق للحرف التقليدية وإقامة 4 استراحات طرقية نموذجية على الطرقات الرئيسة.

وفيما يتعلق بخطة وزارة السياحة بيّن رئيس مجلس الوزراء أن السياحة مكون مهم من مكونات الاقتصاد وهناك مسؤولية كبيرة على هذا القطاع وخاصة في مجال إدارة الأملاك والاستثمارات السياحية العائدة للدولة، لافتاً إلى ضرورة رسم خريطة حقيقية سياحية لمستقبل سورية السياحي للفترة القادمة ودراسة وإعداد الجدوى الاقتصادية لتحسين وصيانة الفنادق السياحية من خلال التشاركية.

ودرس المجلس خطة وزارة الثقافة الاستثمارية واعتماداتها للعام القادم التي تركز على إنجاز مشروع متحف الفن الحديث وإكساء القاعة متعددة الاستخدام في مقر الثقافة في طرطوس وإدراج جناح دائم للوزارة في مدينة المعارض وتشييد صالة للعرض في دار الأسد للثقافة والفنون واستكمال المعهد العالي للسينما.

وناقش المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم والتي تركز على استكمال إنجاز المشروعات التي وصلت نسبة إنجازها حتى /75/ بالمئة في موازنة 2017 وإنجاز مشروع بيت الجريح وتحسين واقع الخدمات والرعاية الاجتماعية.

وناقش المجلس خطة وزارة العدل واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تتركز على إعادة بناء قصور العدل التي تضررت بفعل الإرهاب وإنجاز مشروع قصر العدل في اللاذقية وتوسيع القصر العدلي في حماة وإنشاء قصر عدلي في سلمية نظراً لوجود محكمة استئناف فيها.

وحول الخطة وجّه المهندس خميس بإعادة دراسة مشروع توسيع القصر العدلي في طرطوس وطلب إعادة دراسة الاستفادة من المبنى المقدم من وزارة الكهرباء لوزارة العدل بأن يكون مقراً للقصر العدلي في اللاذقية.

ودرس المجلس خطة وزارة التنمية الإدارية التي تتركز على المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وإنجاز مركز الجدارة القيادية لتأهيل بوتقة لصناعة القيادات الإدارية ومن ضمنها مشروع معاون الوزير وتأسيس برمجة وربط شبكي.

وناقش المجلس خطة وزارة الأوقاف واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة خطة وزارة المالية واعتماداتها الاستثمارية للعام القادم التي تركز على التوسع بأعمال الأتمتة وشراء 100 صراف آلي مع ملحقاتها للمصرف العقاري، حيث أوصى المجلس في ختام الاجتماع بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشروعات الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشروعات الاستثمارية بشكل ربعي.

وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل، الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها، والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشروعات استثمارية أخرى.

ورفع المجلس سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى /400/ مليون ليرة سورية للاستثماري و150 مليون ليرة للجاري.

وزير التعليم العالي عاطف نداف أكد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الاعتماد المرصد للوزارة في العام القادم بلغ 21 مليار ليرة، تمت إضافة اعتماد بمبلغ مليارين ونصف المليار بالإضافة إلى 4,5 مليارات من الموارد الذاتية للجامعات، مشيراً إلى أن أهم المشروعات التي سيتم إحداثها هو إنشاء كليات جديدة للبناء والموقع العام في جامعتي حماة وطرطوس، بالإضافة إلى تجهيزات المشافي التعليمية وعمليات ترميمها وبنائها.

من جهته وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 27,500 مليار ليرة للوزارة بزيادة مقدارها 19,500عن عام 2017، حيث بلغت ميزانية العام الحالي «8» مليارات ليرة، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستنعكس على قدرة الشركات على ممارسة نشاطها الاقتصادي وعلى قطاع السكن لتأمين حوالي 7 آلاف بيت للسكن من المقرر تسليمه للمواطنين خلال العام القادم.

بدوره بيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الخطة الأولية للوزارة بلغت ميزانيتها 34 مليار ليرة ما لبث أن تمت زيادتها بعد المناقشة في الاجتماع 10 مليارات ليرة على أن يتم استثناء المباني الحكومية الإدارية والتركيز على المشروعات التنموية والخدمية.

في حين أكد وزير الثقافة أحمد الأحمد الزيادة الملحوظة لاعتمادات الوزارة عن العام الحالي والأعوام السابقة، وذلك ينبثق من إيمان الحكومة بأهمية الثقافة والاستراتيجية المنوطة بها،

من جهته أوضح وزير السياحة بشر اليازجي أن الوزارة ستركز العام القادم من خلال المبلغ المعتمد لها والبالغ 751 مليون ليرة على إدارة وتطوير الاستثمار، بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد في الوزارة.

في حين أشار وزير الإعلام محمد رامز ترجمان إلى أنه تمت الموافقة على إضافة مبلغ 350 مليون ليرة كاعتمادات للوزارة، منوهاً بأن أهم المشروعات التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة مشروع الإرسال الرقمي، إضافة إلى وضع دراسة فنية ومالية لإطلاق قمر صناعي بالتعاون مع الأشقاء، ناهيك عن تعزيز دور معهد الإعداد الإعلامي.

بدوره وزير المالية مأمون حمدان أشار إلى الزيادة الملحوظة لقيمة الموازنة العامة للدولة عن العام الماضي، مؤكداً أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام القادم بلغت أكثر من 3 آلاف مليار ليرة، واصفاً إياها بأنها موازنة توسعية وليست انكماشية وما هي إلا رسالة إلى كل مهتم بأن الاقتصاد السوري قوي.

من جهته أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط قبل بدء جلساته وضع 750 مليار ليرة للمشروعات الاستثمارية ما لبث أن تم رفعها بعد حصيلة المناقشات إلى 825 ملياراً موزعة على الوزارات، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة الاستثمارية يضاف إلى الموازنة الجارية وهذا سيقره مجلس الوزراء ليرفع إلى مجلس الشعب لإقرار موازنة عام 2018.

في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أنه تم تخصيص مليار و700 مليون ليرة كاعتماد للوزارة تركزت في مشروعات أدرجت بمبالغ تأشيرية كونها متعلقة بمشروعات البنى التحتية التي تخص الشأن الاجتماعي وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية.