ص 3:03 2017/10/2

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى معاقبة المسؤولين عن ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وتمويله وتسليحه حتى لا تتكرر هذه المأساة التي طالت الإسلام وشعوب المنطقة.

وقال السيد نصر الله في كلمة له أمس بمناسبة عاشوراء: إن «داعش» من أسوأ الظواهر والمخاطر التي برزت في منطقتنا وفي تاريخنا بالنظر إلى حجم الخسائر البشرية الهائلة والدمار الذي ألحقه بدول وشعوب منطقتنا عدا عن التشويه والإساءة اللذين ألحقهما بالإسلام وحجم الخدمات التي قدمها لأمريكا و«إسرائيل».

وتابع السيد نصر الله: ندعو «اليوم» إلى مواصلة المعركة في كل مكان للقضاء على «داعش» والانتهاء من خطره وفساده وظلمه وتشويهه وتدميره ومواجهة هذه الظاهرة ومن كان المسؤول عنها ومن أوجدها وموّلها وسلّحها وسهل لها ودعمها ومكّنها, فهذا الأمر لا يجوز أن يمر هكذا ويصبح من الماضي.

وشدد السيد نصر الله على أن الذين أوجدوا تنظيم «داعش» الإرهابي ودعموه وسلّحوه يجب أن يعرفهم العالم سواء كانوا قوى دولية أو إقليمية أو جهات محلية في أي بلد من أجل أن يعاقبوا, وإن كان من غير الممكن معاقبتهم دولياً ففي الحد الأدنى أن تعاقبهم الشعوب وجدانياً وعاطفياً وسياسياً وإعلامياً وتعرف من الذي يتحمل مسؤولية كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحقها.

ودعا السيد نصر الله المسلمين في العالم وعلماءهم ونخبهم وشبابهم وقواهم السياسية إلى عقد لقاءات ومؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة والعمل على مواجهتها بالأشكال المختلفة لأنها أحد أشكال المد التكفيري المنبثق من الفكر الوهابي الظلامي الذي أنتج تنظيم «داعش» الإرهابي ويمكن أن ينتج شبيهاً له في كل زمان ومكان وفي أي بلد.

ولفت السيد نصر الله إلى أن اعتماد الشعوب والحكومات على أنفسهم وعلى أصدقائهم الحقيقيين من روسيا وإيران هو الذي غيّر مسار المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وهزيمته, موضحاً أنه لو انتظر العراقيون والسوريون واللبنانيون الإدارة الأمريكية أو ما يسمى «التحالف الدولي» للحرب على «داعش» لكان «داعش» ما زال الآن موجوداً وصح شعاره «باقية وتتمدد».

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي المسؤولة عن كل المآسي التي حلت بمنطقتنا, كما أن الإدارة الجديدة تحضّر لحروب جديدة وتأخذ العالم إلى حافة الحرب مع كوريا الديمقراطية وتتآمر على الصين وفنزويلا وكوبا.

من جانب آخر أكد السيد نصر الله أن أي حماقة جديدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي باتجاه دفع المنطقة نحو حرب جديدة سيدفع الصهاينة ثمنها باهظاً وستكون على حساب اليهود الذين جرى استغلالهم من أجل إقامة مشروع احتلالي استعماري في فلسطين والمنطقة.

وأوضح السيد نصر الله أن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادته العسكرية لا يملكون تقديراً صحيحاً عما ينتظرهم وإلى أين ستؤدي هذه الحرب إذا أشعلوها؟ وما مساحتها وميادينها؟ ومن سيشارك فيها ويدخل إليها؟ كما أنهم لا يعرفون إذا بدؤوا هذه الحرب كيف ستنتهي.

وجدد السيد نصر الله إدانته للعدوان السعودي على الشعب اليمني والمجازر اليومية التي يرتكبها طيرانه بحق المدنيين في بيوتهم وأسواقهم ومدنهم وقراهم, داعياً إلى وقف هذه الحرب الظالمة التي لن يستطيع فيها المعتدون تحقيق أهدافهم أمام صمود اليمنيين وصلابتهم وشجاعتهم.

كما استنكر السيد نصر الله ما يتعرض له أبناء الشعب البحريني من ظلم واضطهاد ومصادرة حقوقهم الطبيعية في التعبير السلمي عن رأيهم ومطالبهم والزج بعلمائهم وقادتهم وشبابهم ونسائهم في السجون.